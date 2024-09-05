İzmir, 9 Eylül'de kurtuluşunun 102. yıl dönümünü birbirinden renkli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. İzmir Valiliği’nin organize ettiği etkinlikler kapsamında kent genelinde kutlama programları düzenlenecek. Sabah saatlerinde başlayacak olan “102. Yıl Zafer Yürüyüşü”, Basmane Polis Merkezi’nden Cumhuriyet Meydanı’na kadar sürecek. Yürüyüş sırasında Atatürk posterleri ve bayraklar taşınacak.

Etkinlik programı dolu dolu

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak çelenk töreni ile kutlamalar devam edecek. Buradaki törenin ardından, Konak Meydanı’nda gerçekleşecek temsili bayrak teslim töreni de kutlamaların önemli anlarından biri olacak. Bu yıl, İzmir halkı ve protokol üyeleri kurtuluş günü vesilesiyle düzenlenen gösterilere katılacak.

Finalde Haluk Levent var

Türk Tarih Kurumu da 9 Eylül temalı bir panel ile etkinliklere katkı sunacak. Ayrıca, İzmir’in simgesi haline gelen süvari birlikleri 1. Kordon boyunca atlı geçit yapacak. Güney Deniz Saha Bando Komutanlığı da Konak Meydanı’nda verilecek konserle kutlamalara müzikle eşlik edecek. Akşam saatlerinde fener alayı düzenlenecek. Bu görkemli yürüyüş, dev Türk bayrağının Cumhuriyet Meydanı’ndan Kültürpark’a kadar taşınmasıyla gerçekleşecek. Gecenin finali ise Kültürpark’ta Haluk Levent’in vereceği büyük bir konserle son bulacak.

"9 Eylül gurur günü"

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, kent sakinlerine çağrıda bulunarak, "9 Eylül, İzmir ve ülkemiz için büyük bir gurur günüdür. Tüm İzmirlileri, kurtuluş günümüzü hep birlikte kutlamaya davet ediyorum," dedi. Kutlama programına ilişkin tüm detaylar İzmir Valiliği’nin internet sitesinde yer alıyor.