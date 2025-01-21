İzmir Kuyumcular Odası, altın yatırımcıları ve altın almak isteyen vatandaşlar için 21 Ocak 2025 tarihli güncel altın fiyatlarını canlı altın ekranından her gün yayınlamaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını gibi farklı altın türlerinin fiyatları, İzmir’deki kuyumcularda geçerli olan tavsiye edilen satış fiyatlarıyla canlı olarak güncelleniyor. İzmir Kuyumcular Odası’nın güncel altın fiyatlarına dair tüm detayları sizler için derledik. Altın piyasasında değişkenlikleri takip etmek ve doğru yatırımı yapmak için güncel fiyat listesini takip edin. İşte canlı kuyumcular odası güncel fiyat listesi…

İzmir kuyumcular odası altın fiyatları

İzmir Kuyumcular Odası, altın piyasasındaki en güncel fiyatları vatandaşlarla paylaşıyor. Yatırımcılar ve altın almayı düşünenler için önemli bir kaynak olan bu fiyat listesi, Cumhuriyet altınından 14 ayar, 18 ayar, 22 ayar altına ve has altına kadar birçok farklı altın türünü kapsıyor. Canlı olarak güncellenen fiyatlar, İzmir’deki kuyumcularda geçerli olan tavsiye edilen satış fiyatlarını yansıtıyor.

Canlı kuyumcular odası fiyatları

İzmir Kuyumcular Odası tavsiye edilen satış fiyatlarına göre ONS altın 2726,5 dolar 35,641, euro 36,957, gram altın 3080, çeyrek altın 5390, Cumhuriyet altını 21590, yarım altın 10780, ziynet altın 21560, has altın 3125. 11, 22 ayar altın 3080, 18 ayar altın 2660, 14 ayar altın 2500 TL’den satışa sunuluyor.

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