İzmir, e-spor dünyasının en büyük etkinliklerinden birine ev sahipliği yapacak. 2024 League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi Finali, yarın Fuar İzmir’de gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ, Riot Games ve Ninja Company iş birliğiyle düzenlenecek etkinlik, e-spor tutkunlarını bir araya getirecek.

Şampiyonluk için büyük mücadeleye az kaldı

Türkiye’nin en iyi League of Legends takımlarının mücadele edeceği Türkiye Şampiyonluk Ligi Finali, Fuar İzmir C Hol’de yapılacak. Yaz Mevsimi Finali, büyük bir rekabet atmosferinde geçecek. Taraftarlar, saat 14.00’ten itibaren etkinlik alanına giriş yapabilecek ve büyük final mücadelesi saat 18.00’de başlayacak. Finalde kazanan takım, Türkiye’nin en iyi League of Legends ekibi olarak taçlandırılacak.

Avrupa arenasında temsil edilecek

Yaz Mevsimi Playoff aşamasında dördüncü, beşinci ve altıncı olan takımlar, EMEA Masters 2024 elemelerinde mücadele edecek. İlk üçte yer alan takımlar ise, ülkemizi Berlin’de yapılacak EMEA Masters 2024’te doğrudan temsil edecek.

Festival tadında e-spor deneyimi!

League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi Finali, yalnızca bir e-spor maçı değil, aynı zamanda bir festival niteliği taşıyacak. Katılımcılar, eğlenceli aktiviteler ve sürpriz ödüllü yarışmalar ile keyifli bir gün geçirme fırsatı bulacak. Etkinlik, sosyal medya platformları LoLespor Twitch, YouTube, Twitter ve Instagram hesaplarından detaylı olarak duyurulacak.