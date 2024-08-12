Türkiye, Ege Bölgesi'nin önemli limanlarından İzmir Limanı'nın işletme haklarını devretmek için Abu Dabi Liman İşletmesi (ADP) ile yürüttüğü ortak girişim görüşmelerini sürdürüyor. Reuters’a göre, 500 milyon dolara kadar çıkabileceği belirtilen anlaşmanın, bölgedeki rekabet koşullarındaki değişiklikler nedeniyle geciktiği bildiriliyor.

İki kaynağın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye, ADP ile İzmir Limanı'nın işletme hakları için ortak bir girişim kurmaya yönelik müzakerelere devam ediyor. Geçtiğimiz Aralık ayında Abu Dabi’nin İzmir Limanı'ndaki işletme haklarına ilgi gösterdiği ve bu anlaşmanın önemli bir ekonomik değer taşıyabileceği ifade edilmişti.

Anlaşmanın gecikme sebepleri

Bölgedeki rekabet koşullarındaki değişiklikler ve mevcut kapasite durumları, anlaşmanın sonuçlandırılmasını geciktiren faktörler arasında yer alıyor. Ancak, kaynaklar müzakerelerin nihai bir anlaşmaya ulaşmak için sürdüğünü vurguladı.

Bir kaynak, Türkiye'nin başka potansiyel alıcılarla da görüşmeler gerçekleştirdiğini, ancak ADP ile ilerleme kararı aldığını belirtti. "Değişen rekabet ve kapasite koşulları nihai anlaşmayı geciktirdi. Müzakereler devam ediyor," dedi.

İzmir Limanı'nın gücü ve yatırım ihtiyacı

Diğer bir kaynak, 1959 yılında faaliyete geçen İzmir Limanı’nın güçlü lojistik bağlantılara sahip olduğunu, ancak önemli yatırımlar gerektirdiğini ifade etti. Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesindeki İzmir Limanı, konteyner hacmi ve yük tonajı açısından Türkiye'nin en büyük limanlarından biri olarak öne çıkıyor.

TVF, Reuters'a yaptığı açıklamada, İzmir Limanı ve ülke için katma değer yaratma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. "Türkiye Varlık Fonu olarak, ülkemiz ve İzmir Limanı için en yüksek katma değeri oluşturma ve varlıklarımızın değerini artırma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz," ifadelerine yer verildi.

Abu Dabi Liman İşletmesi ise konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi. İzmir Limanı’nın geleceği ve ADP ile olan müzakerelerin sonuçları merakla bekleniyor.