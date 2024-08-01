Maltepe Askeri Lisesi: Dünya’nın ikinci en büyük lisesi hakkında bilmeniz gerekenler

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yer alan Maltepe Askeri Lisesi, ülkemizin en büyük eğitim kurumlarından biri olarak dikkat çekiyor. 4 kilometrekarelik geniş bir alan üzerine kurulu olan bu lise, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en büyük ikinci lisesi olma özelliğine sahip. Büyük bir yüzölçümüne sahip olması ve bünyesinde barındırdığı spor tesisleri ile Türkiye'deki birçok üniversite kampüsünden daha geniş bir alanı kapsıyor.

Maltepe Askeri Lisesi, 1928 yılında İstanbul'un Topkapı semtinde eğitim vermeye başlamış ve 1941 yılına kadar burada faaliyet göstermiştir. Sonrasında sırasıyla Konya'nın Akşehir ilçesi, İstanbul'un Çengelköy semti gibi farklı yerlerde eğitimine devam etmiştir. 1950 yılında kapanmış, ardından 21 Ekim 1983 tarihinde İzmir/Güzelbahçe'de yeniden açılmıştır.

Ancak, 2016 yılında Türkiye'de yaşanan askerî darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL dönemi kapsamında, 31 Temmuz 2016 tarihinde askeri liseler kapatılmıştır. Aynı yıl kurulan Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Kara Harp Okulu'nun yerleşkesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. 09 Kasım 2016 tarihinde kabul edilen 6756 sayılı Kanun ile askeri liseler tamamen kapatılmıştır.

Bugün, Maltepe Askeri Lisesi'nin eski yerinde Kara Harp Okulu'nun İzmir'deki kampüsü bulunmaktadır. Bu tarihi yapı, hala birçok ziyaretçi tarafından ilgiyle ziyaret edilmekte ve geçmişin izlerini taşıyan önemli bir mekân olarak anılmaktadır.

İzmir’in en büyük okuluna nasıl ulaşılır? Maltepe Askeri Lisesi rehberi

Adres: Maltepe Askeri Lisesi Güzelbahçe, İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.

Ulaşım bilgileri:

Kişisel Araçla: İzmir şehir merkezinden Maltepe Askeri Lisesi'ne özel aracınızla gelmek istiyorsanız, İzmir’in ana arterlerinden biri olan Güzelyalı Caddesi'ni takip edebilir ve ardından Maltepe Yolu’na saparak liseye ulaşabilirsiniz. İzmir şehir merkezinden Güzelbahçe ilçesine olan mesafe yaklaşık 20 kilometredir ve bu yolculuk trafik durumuna bağlı olarak 30-40 dakika sürebilir.

Toplu Taşıma: İzmir’in toplu taşıma araçlarını kullanarak da Maltepe Askeri Lisesi’ne ulaşabilirsiniz. Şehir merkezinden kalkan otobüsler ve minibüsler, Güzelbahçe yönüne sefer düzenlemektedir. Özellikle 35 numaralı otobüs hattı, Güzelbahçe ilçesine doğrudan ulaşım sağlar. Otobüsten indikten sonra, lisenin yer aldığı bölgeye yürüyerek veya kısa bir taksi yolculuğuyla ulaşabilirsiniz. İzmir Tevfik Fikret Okulları nerede, nasıl gidilir?

Trenle: İzmir’in çeşitli bölgelerinden Güzelbahçe'ye ESHOT ve İZBAN trenleriyle de ulaşabilirsiniz. ESHOT otobüsleri veya İZBAN tren hatları ile Güzelbahçe istasyonuna geldikten sonra, Maltepe Askeri Lisesi’ne toplu taşıma araçlarıyla veya taksiyle kolayca geçiş yapabilirsiniz.