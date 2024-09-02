İzmir-Manisa 565/11 Devlet Karayolu'nda, Manisa istikameti mezarlık mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından sağ ve orta şerit trafiğe kapatılırken, trafik akışı sol şeritten sağlanmaya devam ediyor. Yol üzerinde aracı yol dışına çıkarma çalışmaları sürerken, güzergahı kullanacak olan sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Kaza sonrası önlemler ve uyarılar

Kaza sonrasında trafik ekipleri olay yerine hızlı bir şekilde intikal ederek gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Kazanın neden olduğu trafik yoğunluğunu en aza indirmek için sol şerit açık bırakıldı. Yetkililer, kazanın yol açtığı durumu kontrol altına almak ve trafik akışını güvenli bir şekilde sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sürücüler için önemli bilgilendirme

Trafik yoğunluğundan etkilenmemek ve kazanın olduğu bölgedeki çalışmalara engel olmamak adına sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri veya kazanın olduğu bölgede dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor. Yetkililer, yol kullanıcılarının trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, hızlarını düşürmelerini ve güvenli sürüş kurallarına riayet etmelerini önemle tavsiye ediyor.

Kaza mahallinde aracı yol dışına çıkarma çalışmaları devam ederken, yolun tamamen trafiğe açılması için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği bildirildi. Trafik akışının normale dönmesi için çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.