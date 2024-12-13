Göbek ve epigastrik fıtık rahatsızlıkları bulunan bir hastaya, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi'nde uygulanan yenilikçi cerrahi yöntemle iki fıtık tek bir kesiden tedavi edildi. Başarılı operasyon, hastanın kısa sürede sağlığına kavuşmasını sağladı.

Tek keside çifte müdahale

Hastanın şikayetleri üzerine yapılan muayenede, hem göbek fıtığı (umbilikal herni) hem de göbeğin üst kısmındaki epigastrik fıtık tespit edildi. Operasyonu gerçekleştiren Toyly Meredov, süreci şöyle anlattı: "Hastamız bize duyduğu güvenle ameliyatı kabul etti. Ameliyat esnasında iki farklı fıtığı tek bir kesiden onararak hastamızı sağlığına kavuşturduk. Süreç son derece başarılı geçti ve hastamız kısa sürede taburcu edildi."

Erken müdahale hayati önem taşıyor

Fıtıklar, karın duvarındaki zayıf noktalardan organ ya da dokuların dışarı doğru çıkmasıyla oluşuyor. Göbek ve epigastrik fıtıklar genellikle karın bölgesinde şişlik, ağrı ya da rahatsızlık hissiyle belirti veriyor. Uzmanlar, bu tür rahatsızlıkların ilerlemeden tedavi edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Toyly Meredov, erken teşhisin ve uzman ekiplerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Fıtık tedavisinde doğru zamanda müdahale, hem hastaların konforunu artırıyor hem de daha büyük sağlık sorunlarının önüne geçiyor."

Başarılı operasyonla hasta taburcu edildi

Ameliyat sonrası dönemi sorunsuz geçiren hasta, kısa sürede taburcu edilerek normal yaşamına döndü. Bu tür operasyonların, hem minimal kesi sayesinde hızlı iyileşme sağladığını hem de komplikasyon risklerini azalttığını belirten uzmanlar, cerrahi tekniklerdeki ilerlemelerin önemini vurguladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’nde gerçekleştirilen bu operasyon, fıtık tedavisinde yenilikçi cerrahi yaklaşımların önemini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, bu tür yöntemlerin hastalara hızlı ve etkili çözümler sunduğunu belirtiyor.