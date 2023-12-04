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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetmek, üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, pos tefeciliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına karışan kişilere yönelik çalışma yaptı. Liderliğini Ö.A.'nın yaptığı, suç örgütü üyelerinin farklı adreslerde kurduğu çağrı merkezi ofislerinde Türkiye'nin birçok ilinde, ilk belirlemelere göre 94 vatandaşı mağdur eden suç örgütünü çökertmek için harekete geçti.



Şebekenin, internet sitelerine verdikleri sahte kiralık ev ilanları ile 'kaparo' ücreti adı altında para alarak ya da telefonda kendilerini avukat veya icra memuru olarak tanıtıp, "Adınıza açılan icra davaları var. Sizi uzlaştırma için avukata yönlendiriyorum" diyerek hayali mizansenlerle kandırıp, korkuttukları kişilerin toplam 10 milyon lirasını dolandırdıkları belirlendi.



69 ŞÜPHELİYE GÖZALTI



Şüphelilere yönelik İzmir merkezli Bursa, Manisa, Çorum ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polisi ve helikopter destekli yapılan eş zamanlı baskınlarda toplam 69 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda; 1'i kurusıkı 2 tabanca, 199 mermi, 21 fişek, 879 gram skunk, 9,5 gram bonzai, 896 sentetik hap, bir miktar metamfetamin, 5 uyuşturucu kullanma düzeneği, 1 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 22 ayar 4 altın bilezik, 90 bin TL, 1 para sayma makinesi, 10 pos cihazı ve çok sayıda dijital ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 17 şüpheli, salıverildi. 52 şüpheli ise polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.