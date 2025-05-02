İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı belirlenen kişilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Sabah saat 06.00’da başlatılan operasyon, İzmir merkezli olmak üzere dört ilde eş zamanlı yapıldı. Toplam 45 şüpheliye yönelik düzenlenen baskınlarda 35 kişi gözaltına alınırken, 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şüphelilerden birinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Delil niteliğinde materyaller ele geçirildi

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda şu materyaller ele geçirildi:

1 adet dizüstü bilgisayar

1 adet cep telefonu

2 adet yasaklı yayın kapsamındaki kitap

Ele geçirilen materyallere delil niteliği taşıdığı gerekçesiyle el konuldu.