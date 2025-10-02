İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Oda Orkestrası, 2025-2026 konser sezonunu 8 Ekim Çarşamba saat 20.30’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştireceği görkemli bir konserle açıyor. Sezon açılışında orkestra, genç kuşağın dikkat çeken şeflerinden Jiri Habart yönetiminde sahneye çıkacak. Konserin solisti ise, uluslararası kariyeriyle övgü toplayan piyanist Alexander Romanovsky olacak. Romanovsky, piyano repertuvarının en zorlu eserlerinden biri olarak kabul edilen Sergei Rachmaninov’un 3. Piyano Konçertosunu seslendirecek.



Konserin ikinci yarısında, klasik müziğin en sevilen senfonilerinden Antonín Dvořák’ın 9. Senfonisi “Yeni Dünya”dan seslendirilecek. Hem Avrupa müzik geleneğini hem de Amerika’dan aldığı esinleri yansıtan bu başyapıt, orkestranın güçlü anlatımıyla sezonun coşkulu başlangıcına damgasını vuracak. Orkestra başkemancılığını Deniz Toygür’ün üstleneceği konser, İzmir Oda Orkestrası’nın sanatsal vizyonunu ve uluslararası standartlardaki icrasını bir kez daha gözler önüne serecek.

Bilet satış için kultursanat.izmir.bel.tr adresi ziyaret edilebilir.



Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım konserleri

Sezon açılışının ardından İzmir Oda Orkestrası, 28 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı’nı özel bir programla kutlayacak. Cumhuriyet’in 102. yılına adanan bu konser, coşkulu repertuvarı ve İzmirli sanatseverlerin katılımıyla anlamlı bir buluşmaya dönüşecek. 10 Kasım’da ise Atatürk’ü anma konseriyle sahnede olacak orkestra, duygusal yoğunluğu yüksek seçilmiş eserlerle seyirciye farklı bir müzikal deneyim sunacak.



26 Kasım 2025’te, orkestra sahnesinde uluslararası alanda tanınan şef Jesko Sirvend yer alacak. Konsere, Berlin Filarmoni’nin başkemancı kadrosunda uzun yıllar yer alan keman virtüözü Florin Iliescu solist olarak katılacak. Bu konser, İzmir’de klasik müzikseverler için yılın en önemli sanat buluşmalarından biri olmaya aday.



10 Aralık 2025’te, dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Pablo Barragán İzmir Oda Orkestrası ile aynı sahneyi paylaşacak. Sanatçının incelikli tekniği ve güçlü yorumuyla, klasik klarnet repertuvarının seçkin eserleri İzmirli müzikseverlerle buluşacak. Yıl, geleneksel coşkusuyla Yılbaşı Konseri ile noktalanacak. İzmir Oda Orkestrası, bu kez çok yönlü müzikal kimliğiyle tanınan Latin topluluk Los Pitutos ile birlikte sahneye çıkarak izleyicilere eğlenceli, renkli ve unutulmaz bir yeni yıl kutlaması yaşatacak.



İzmir Oda Orkestrası, bu sezon da klasik müziği geniş kitlelere ulaştırmayı, İzmir’in kültür-sanat yaşamını ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmeyi amaçlıyor. Orkestra, yalnızca büyük konser salonlarında değil, İzmir’in farklı bölgelerinde düzenleyeceği özel projelerle de sanatın erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor.

