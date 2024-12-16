İzmir’in Ödemiş ilçesi İnönü Mahallesi’nde, park halindeki bir otomobil ve iki motosikletin ateşe verildiği iddia edildi. Olay, saat 03.30 sıralarında Çağlayan Sokak’ta meydana geldi.

C.K’ye ait 35 EE 023 plakalı otomobil ile 35 BZK 143 ve 35 BTU 314 plakalı motosikletlerin alev alması üzerine çevredekiler durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, alevleri yaklaşık iki saatlik çalışma sonucunda kontrol altına aldı. Ancak araçlar tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kamera görüntüleriyle şüpheli yakalandı

Polis, çevrede yaptığı araştırma ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda araçları ateşe veren kişinin Y.K. olduğunu belirledi. Görgü tanıklarının ifadelerinden de yararlanan ekipler, Y.K.’yi saklandığı adrese düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Kundaklama anının güvenlik kameralarına yansıdığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Y.K.’nin ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.