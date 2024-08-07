Çocukların sağlıklı gıda ve temiz suya ulaşmasının devletin bir görevi olduğuna işaret eden meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları, İzmir'de yaklaşık 10 bin öğrencinin taşımalı eğitimle kahvaltı yapamadan eğitim hayatına başladığına vurgu yaptı.

Haber Ekspres'ten Turgay Kılıç ve Selin Birlik'in haberine göre, TMOOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nde bir araya gelen İzmir Tabip Odası, Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırma Vakfı, Öğrenci Veli Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Gıda Mühendisleri İzmir Şubesi'nin kurduğu 'İzmir Okul Yemeği Koalisyonu', çocukların sağlıklı gıdaya ve temiz suya ulaşmasının devletin bir görevi olduğunun altını çizdi.

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ömer Ulaş Kırım, "Bu konuda çözüm üretmek için kamu kuruluşlarıyla görüşüğü bir kitle örgütünün harekete geçmesini sağlayabiliriz. Bütün durumlarda sonuç aldığımızı görüyoruz. Ülkemizde de değişen politik ortamda en azından toplumda derinleşen yoksulluğa karşı birçok kişinin de elini taşın altına koyması gerekiyor. Ayrışmalardan uzak kalarak çocukların bir öğününü okullarda sağlıklı ve tam besine erişmesini istiyoruz" dedi.

"Temiz suya erişimde ciddi aksaklıkar var"

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Tamtürk ise, çocukların enflasyon krizinden aç kaldığına dikkat çekerek "Enflasyonun arttığı ortamda çocukların sağlıklı gıdaya ulşaması çok zor. Bir de ikili eğitim sisteminde çocuklar çok erken okula gittiğ için kahvaltı yapamıyor ve çok geç okuldan çıkıyorlar. Aynı zamanda bunun bir de taşımalı eğitim boyutu var. İzmir'de yaklaşık 10 bin öğrenci taşımalı eğitim isteminden faydalanıyor. Normalde bu taşımalı eğitimde servis imkanı alan öğrencilere yemek de dahildir. Bu yılki yeni düzenlemeyle yemekli servis imkanı ortadan kaldırıldı. Hayat pahalılığı ve eğitimdeki bu kamusal uzaklaşma da biz bunun temelde bir hak oldğunu düşünüyoruz. Giderek bu ödünlerden dolayı örgütlenmenin sayısı arttı. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek ve temiz su erişimini ise tartışmamamız gerekiyor. Okullardaki gezilerimizde temiz su erişiminde ciddi aksaklıklar ve sorunlar görüyoruz. Çocuklar çeşmeden su içemiyor. Bizler de bu aksaklıklar ve ciddi sorunlara karşın devletin gerekeni yapmasını talep ediyoruz" ifadesine yer verdi.

"Yetersiz beslenme birçok sağlık sorunu demek"

Gerçekleştirilen basın açıklamasını okuyan Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırma Vakfı'dan Bircan Yalçın, "Okula giderken bir poğaça, bir meyve suyu ile beslenen çocuklar gizli bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Yetersiz beslenme sadece yemeğin az yenilmesi veya hiç yenilmemesi değil, yenilen yemeğin besleyiciliğinin az olması anlamına da gelmektedir. Çocukların gelişme sürecinde kalori ihtiyaçları yüksektir ve daha çok protein, kalsiyum, demir gibi minerallere ihtiyaç duymaktadırlar. Çocukluk döneminde yetersiz beslenmeye bağlı olarak zeka geriliği, öğrenme güçlüğü, görme sorunları, diş ve dişeti sorunları en sık görülebilen sağlık sorunlarındandır. Bu bağlamda, gün boyunca okulda olan çocuklara mutlak suretle ücretsiz okul yemeği ve içilebilir temiz su uygulamasının ivedilikle başlatılması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir" sözlerine yer verdi.