İzmir’de tarihin yüzü: Şadırvan Cami’nin eşsiz şadırvanı

Konak’ta yer alan Şadırvan Cami’nin şadırvanı, caminin altındaki kütüphanenin hemen altında konumlanıyor. Yapım tarihi kesin olmamakla birlikte, şadırvanın 1630 yılında inşa edildiği ve 1815 yılında onarıldığı biliniyor. Ancak mevcut haliyle, yani Barok tarzındaki kütüphane ile 1834 yılında dönüştürülmüş.

Tarihçe ve mimari özellikler

Şadırvanın üzerindeki kubbenin iç kısmında bir yazı kuşağı yer alıyor. Onikigen planlı bu şadırvan, etrafında kemerlerle birbirine bağlı sekiz sütunun taşıdığı bir kubbe ile örtülmüş. Kubbenin içi, beyaz zemin üzerine yeşil ve turuncu renklerle yapılan natüralist çiçek desenleriyle süslenmiş. Köşelerde, kurdeleyle bağlanmış buketler, narçiçekleri, başaklar ve zeytin dalları gibi detaylar göz alıcı bir şekilde resmedilmiş.

Caminin altındaki tonozlu geçit ile şadırvan arasında kemerli bir bağlantı var. Bu geçidin tonoz ve kemer alınlıkları, kahverengi, kiremit, gri ve mor renklerle bezeli kalem işi detaylarla süslenmiş. Zamanla aşınan bu detaylar, aslına uygun şekilde yeniden yapılmış. Tonozun merkezinde bir saat kadranı yer alıyor ve yan yüzeylerde çeşitli manzara tasvirleri bulunuyor.

Şadırvan, mermerden yapılmış ve hâlâ suyu akıyor. İzmir’in bu tarihi yapısının detayları, ziyaretçilere hem tarih hem de estetik bir deneyim sunuyor.

İzmir Konak’ta tarihin Kkalbi: Şadırvan Cami’nin ziyaret rehberi

Adres ve ulaşım:

Şadırvan Cami, İzmir’in tarihi Konak ilçesinde, Kemeraltı Mahallesi’nde bulunmaktadır. Adres: Kemeraltı Mahallesi, 35240 Konak, İzmir, Türkiye.

Nasıl ulaşılır:

Toplu taşıma: İzmir şehir merkezinden Konak Meydanı’na giden otobüsler (örneğin, 3, 4, 9, 11) veya Konak Tramvay İstasyonu’na ulaşabilirsiniz. Buradan camiye yürüyerek geçebilirsiniz.

Özel araç: Konak Meydanı’na yönelin ve çevredeki otoparkları kullanarak aracınızı park edin. Cami, meydanın hemen yanında bulunuyor.

Yürüyüş: İzmir şehir merkezinden yürüyerek Konak Meydanı’na gelin ve Kemeraltı Çarşısı’na yakın olan Şadırvan Cami’yi kolayca ziyaret edin.