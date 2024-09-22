İzmir Sağlık Turizminde İtalya Ile Iş Birliği!

İzmir Ticaret Odası, İtalya ile sağlık turizmi alanında iş birliğini artırmayı hedefleyen bir projeyi başarıyla tamamladı ve bu alanda önemli adımlar attı.

İtalya'dan 19 kişilik heyet İzmir’de

İzmir Ticaret Odası ve İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen proje kapsamında, İtalya’dan gelen sağlık turizmi profesyonelleri İzmir’de temaslarda bulundu. 16-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen organizasyona, Roma ve Milano’dan 19 kişilik bir heyet katıldı. Heyette İtalya Eczacılar Birliği Başkanı Davide Glutto da yer aldı. İzmir’e gelen heyet, 7 büyük hastaneyi ziyaret ederek, İzmir’in sağlık altyapısı hakkında yerinde bilgi aldı.

İzmir’in sağlık turizmi potansiyeli tanıtıldı

Organizasyon boyunca, İzmir’in sağlık turizmi potansiyeli sadece sağlık kurumları ile sınırlı kalmayıp, kentin kültürel zenginlikleri ve turistik çekicilikleri de tanıtıldı. Heyet, İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısı, Urla gibi turistik bölgelerinde geziler düzenleyerek kentin kültürel mirası hakkında bilgilendirildi.

180 ikili iş görüşmesi yapıldı

Organizasyonun en önemli ayağı, İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen İzmir-İtalya Sağlık Turizmi Toplantısı oldu. Türkiye ile İtalya arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantının ardından, 180’den fazla ikili iş görüşmesi yapıldı. İzmirli ve İtalyan firmalar, sağlık turizmi alanında iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere 3 saat boyunca görüşmeler gerçekleştirdi.

"İtalya ile sağlık turizmi hacmimiz artacak"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir’in sağlık turizminde uluslararası iş birliklerini artırma konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, bu organizasyonun İtalya ile ilişkileri güçlendireceğini söyledi. İzmir’in sadece Türkiye’nin değil, dünyanın önde gelen sağlık turizmi merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerlediğini vurgulayan Özgener, bu proje ile İtalya’dan daha fazla hasta ve yatırımcı çekmeyi hedeflediklerini ifade etti.