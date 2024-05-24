İzmir Şehir Hastanesi'nde, nadir görülen Apendiks İnvajinasyonu teşhis ve tedavi edildi. Karnın sağ alt bölgesinde başlayan ağrı şikayetiyle başvuran 29 yaşındaki kadın hasta, deneyimli doktorlar tarafından ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Zorlu bir tanı süreci

Doç. Dr. Murat Güner, hastalığın nadir görülmesi ve tanısının diğer rahatsızlıklarla karışabilmesi sebebiyle zorluklar yaşandığını belirtti. Hasta acil serviste değerlendirildikten sonra operasyona alındı ve başarılı bir ameliyat geçirdi.

Şifa buldu, iyileşti

Güner, açıklamasında, hastanın çekum ve appendisitinin çıkarıldığını ve başarılı bir şekilde taburcu edildiğini belirtti. Hastalarının sağlığı için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını vurguladı.