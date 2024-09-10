İzmir'in Selçuk ilçesinde, uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen başarılı bir operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyon, Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Yakalanan malzemeler

Operasyon kapsamında, 17 gram uyuşturucu, 3 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu düzeneği ve bin 255 TL nakit para ele geçirildi. Bu malzemelerin uyuşturucu ticaretinin yanı sıra, kullanımı ve dağıtımı ile ilişkili olduğu belirtildi.

Emniyet Müdürü Yener'in başarılı çalışmaları

Selçuk’ta görevine yeni başlayan ve Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden Selçuk’a atanmış olan Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener, göreve gelir gelmez operasyonları hızlandırdı. Okulların açılmasıyla birlikte, özellikle eğitim kurumlarının çevresinde güvenlik önlemlerini artırarak, ilçede uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin önüne geçmeyi hedefliyor.