İzmir Selway alışveriş merkezi nerede?

Selway AVM, İzmir Balçova ilçesinde Çetin Emeç, İzmir Balçova'da, Kıvanç Sokak üzerindeki A Blok'un -1 katında, No:10/B adresinde bulunmaktadır.

Eşsiz doğası ve muhteşem deniz manzarasıyla Selway Outlet, açık havada alışveriş keyfi sunar. İzmir-Çeşme Otoyolu üzerindeki stratejik konumu ile kolayca ulaşılabilir ve 360 gün indirimli alışveriş avantajı sağlar. Selway, giyimden ev dekorasyonuna kadar geniş bir ürün yelpazesi sunarken, deniz manzaralı yeme içme alanlarında da keyifli anlar yaşamanızı sağlar. Ayrıca, özel mimari tasarıma sahip iki köprü yaya geçidi ile alışveriş deneyiminizi tamamlar.

Nasıl ulaşılır?

Otobüs hatları:

Gaziemir: 510 numaralı otobüs

Buca: 671, 690 numaralı otobüsler

Konak: 17, 671, 690, 873 numaralı otobüsler

Bornova: 17, 671, 690, 873 numaralı otobüsler

Karşıyaka: 24, 25 numaralı otobüsler

Direkt Otobüs Hatları Selway AVM'ye ulaşım:

24, 25, 510, 690, 17, 671, 873 numaralı otobüsler

Diğer Ulaşım Seçenekleri:

Bostanlı - Üçkuyular: İZDENİZ seferleri

Konak: Fahrettin Altay tramvay hattı

Bornova: Fahrettin Altay metro hattı

İzmir Selway AVM de sunulan hizmetleri ve etkinlikleri nelerdir?

Hizmetler:

Alışveriş: 100'ün üzerinde ulusal ve global markanın yer aldığı geniş mağaza seçenekleri sunar. Giyim, ayakkabı, ev dekorasyonu, mobilya, kozmetik ve süpermarket ürünleri bulunur. Yeme-İçme Alanları: Eşsiz deniz manzarasına sahip restoranlar ve kafe alanları, ziyaretçilere lezzetli yemeklerin yanı sıra keyifli bir ortam sunar. Otopark: 500 araç kapasiteli geniş açık otoparkı ile ziyaretçilere konforlu bir park etme imkânı sağlar. Müşteri Hizmetleri: Bilgi ve destek almak için müşteri hizmetleri noktaları bulunmaktadır. Engelli Erişimi: Engelli ziyaretçiler için uygun erişim ve hizmetler sunar. Kuru Temizleme ve Bagaj Saklama: Kuru temizleme ve bagaj saklama hizmetleri de mevcuttur.

Etkinlikler:

İndirim Günleri: Yıl boyunca düzenlenen çeşitli kampanya ve indirim günleri, alışverişi daha cazip hale getirir. İzmir’in saklı cenneti: Karaburun’un gezilecek yerleri Festivaller ve Özel Etkinlikler: Sezonluk festivaller, konserler ve etkinlikler düzenlenir. Bu etkinlikler genellikle tatil dönemlerinde veya özel günlerde yapılır. Çocuk Etkinlikleri: Çocuklar için eğlenceli etkinlikler ve aktiviteler düzenlenir. Oyun alanları ve özel çocuk etkinlikleri sunulur. Sanat Sergileri ve Performanslar: Bazen sanat sergileri ve kültürel performanslar düzenlenir, bu da ziyaretçilere kültürel bir deneyim sunar. Moda Gösterileri ve Lansmanlar: Moda markaları tarafından düzenlenen defileler ve yeni koleksiyon lansmanları da yapılır.

İzmir Selway AVM, haftanın her günü 10:00 ile 22:00 saatleri arasında açıktır.