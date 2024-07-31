Menemen ilçesinde 1 milyon 620 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren İzmir Serbest Bölgesi, yüzde 90 doluluk oranı ile Türkiye'deki 19 serbest bölge arasında işlem hacmi büyüklüğü sıralamasında 10’uncu sırada yer alıyor.

İzmir Serbest Bölgesi, 1984 yılında Deri Sanayicileri Yapı Kooperatifi olarak kuruldu. İlk yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan ve bugüne kadar bölgenin gelişimine tanıklık eden İZBAŞ-İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, bölgenin Türk ekonomisi ve ihracatına katkı sunmaktan gurur duyduklarını belirtti.

"Türkiye’nin en yüksek ölçekte katma değer yaratan serbest bölgelerinden biri olarak yatırımcı dostu yönetim modelimizle Türk ekonomisi ve ihracatına katkı sunmaktan gurur duyuyoruz." - Eyüp Sevimli

205 firma ve 6 binin üzerinde istihdam

İzmir'in 8 bin 500 yıllık ticaret geçmişine sahip olduğunu hatırlatan Sevimli, İzmir Serbest Bölgesi’nin bugün yerli ve yabancı sermayeli 205 firmada 6 binin üzerinde çalışana ev sahipliği yaptığını belirtti. 1997 yılında "İzmir Menemen Deri Serbest Bölgesi" adını alarak ihracata odaklanan bölge, 2011 yılında ise "İzmir Serbest Bölgesi" adını alarak deri dışı sektörlere de açıldı.

Alt ve üst yapı yatırımları

Bölgenin kurucu ve işletici şirketi olan İZBAŞ, tüm alt ve üst yapı yatırımlarını gerçekleştirerek yatırımcılara kaliteli bir üretim ortamı sunuyor. İzmir kent merkezine sadece 45 dakika mesafede yer alan bölge, Aliağa limanlarına ve İzmir Alsancak limanına yakınlığı ile de avantaj sağlıyor.

Tapulu bina ve arsa temini

Tapulu bina ve arsa temini, İzmir Serbest Bölgesi’nin tercih edilme sebeplerinin başında geliyor. Sevimli, bölgenin yenilenebilir ve temiz enerji sektöründe kümelenme merkezi olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Yeşil serbest bölge vizyonu

"Yeşil Serbest Bölge" olma vizyonuyla hareket eden İzmir Serbest Bölgesi, çevre duyarlılığını rekabetçi yapısının vazgeçilmez bir unsuru olarak görüyor. 2023 yılını 1 milyar 221 milyon dolar işlem hacmi ve 548 milyon dolar ihracat ile tamamlayan bölge, Türkiye'deki serbest bölgeler arasında 10’uncu sırada yer aldı.