İzmir gündemi bir süredir AK Parti ve CHP arasındaki tartışmalarla ısınıyor. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, ilk ateşi yakarak İzmir’in su sorunu üzerinden CHP’li Büyükşehir Belediyesi’ne sert eleştiriler yöneltti. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da barajlar üzerinden Saygılı’ya yanıt verdi. Saygılı da tartışmayı barajlar üzerinden devam ettirdi. AK Parti hükümetinin İzmir’in su problemlerini çözmek için 21 yılda 52 milyar TL’nin üzerinde yatırımla 216 adet tesisi hizmete aldığını ifade eden Saygılı, bu tesislerin 2 milyon 230 bin İzmirliye, yılda 72 milyon metreküp su sağladığını belirterek, “Gördes Barajı'ndan 2011 yılından bugüne kadar toplam 254 milyon metreküp su alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ortalama bir hesapla Gördes Barajı'ndan 4 milyar TL’nin üzerinde bir gelir elde etti. Kayıp kaçak oranını düşsek bile, bu hesapla ödedikleri paranın tam dört katından fazla bir geliri İzmirlilerin ödediği faturalardan geri almış bir İZSU var. Hükümetin yatırımıyla dört kat kâr etmiş bir belediye hakkında İzmir kamuoyunu yanıltmayı, yalan söylemeyi kendinize yakıştırıyor musunuz?’’ dedi.

‘CHP’nin tek limanı yalan’

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Sayın Cumhurbaşkanımızın veciz ifadesiyle belirtelim: ‘Siyasetin tek limanı ahlaktır.’ Ahlak yoksa; hakikat yalana, şeffaflık algıya, samimiyet polemiğe, icraat ve hizmet safsatalara kurban gider. CHP’nin İzmir siyasetinin tek limanı bu haliyle yalandır. Ve bu gemi İzmir’i tehlikeli sulara çağırmaktadır. İzmirli vatandaşlarımıza tavsiyemiz; bazı CHP’li siyasi aktörlerin yalan, iftira ve itham dolu açıklamalarından uzak kalmalarıdır. Bilimsel ve yetkili kurumların raporlarıyla sabit gerçekleri, insanımıza ve şehrimize değer veren siyaseti AK Parti İzmir’in konvansiyonel ve dijital mecra kanallarından takip edebilirsiniz.’’

‘Para nerede? Baraj nerede?’

Saygılı’nın gündeme getirdiği Gördes Barajı ile ilgili eleştirilerine yanıt veren CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Konuyla ilgili ağabeyim, mevkidaşım AKP İl Başkanı Bilal Saygılı uzun uzun cevap vermiş. Ben çok kısa bir soru sormuştum. Para nerede? Baraj nerede? Düşünün ya bir ülkede bir baraj yapılıyor. Baraj yaparken merkezi hükümet suyu size zorla parayla veriyor. AKP'li belediyeler seçimde harcasınlar diye 45’er milyon, her birine tek tek 24 belediyeye gönderen aynı Cumhurbaşkanlığı Gördes Barajı’nın parasını da İzmirlilere ‘ver’ diyor. Halbuki 45 milyon çarpı 24, bir milyar TL'den fazla ediyor. Bize su lazım dediğimiz yerde barajı yapan devlet 257 milyon lira para da alıyor bizden. Peki barajı yapabiliyor mu, hayır. Çünkü baraj tabanı mühendislik felaketi, baraj su kaçırıyor. İzmir’in suyunun gelebilmesinin başka yolu yok. Bizim yerüstü su kaynağımız yok. Bizim şehrimizde de yerüstü suyu alabileceğimiz iki tane nokta var. Bir tanesi Çamlı Barajı kurmak istedik, izin istedik. Yandaşlarınız zengin olsun Efem Çukuru’nda diye ona da izin vermediniz. İkincisi de Manisa'da Gördes'teki barajdan bir su alacaktık. Parayı da aldınız. Suyu da vermediniz. Israrla suyu soruyorsunuz. Ama daha beterini söyleyeyim. Bilal Bey'e de sürekli TÜİK verileriyle bir şey geliyor. Kayıp kaçak oranı yüzde 45’ler gibi bir rakamı açıklıyor. Halbuki Cumhurbaşkanlığı kayıp kaçak oranının olması gereken hedefini 31 olarak açıklıyor. İZSU'daki verilere kayıp kaçak oranınız yüzde 27. Yani devletin tutturmak istediği hedefin de daha iyisindeyiz.”