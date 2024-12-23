2024 yılı Kasım ve Ocak-Kasım dönemi turizm raporu, İzmir’in turizmdeki gerilemesini bir kez daha gözler önüne serdi. ETİK Başkanı Mehmet İşler, İzmir’in sahip olduğu potansiyelin değerlendirilemediğini ve ilgisizlik nedeniyle Türkiye genelinde gerilere düştüğünü ifade etti.

İzmir, Türkiye’nin geri sıralarında

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Emniyet Genel Müdürlüğü verileriyle hazırladığı rapora göre, Kasım ayında Türkiye’ye gelen turist sayısı yüzde 8,25 artışla 2 milyon 733 bin 663’e ulaştı. Ocak-Kasım döneminde ise bu sayı yüzde 7,09 artışla 50 milyon 40 bin 427 oldu.

İzmir, aynı dönemde deniz yoluyla 240 bin 960, hava yoluyla ise 1 milyon 413 bin 18 turist ağırladı. Toplamda 1 milyon 653 bin 978 turist sayısına ulaşan İzmir, Türkiye genelindeki toplam turist sayısının sadece yüzde 3,31’ini ağırlayarak dikkat çekici bir düşüş yaşadı. Kasım ayında ise İzmir’e gelen turist sayısı yalnızca 56 bin 568 oldu.

“İlgisizliğin sonuçlarını yaşıyoruz”

ETİK Başkanı Mehmet İşler, İzmir’in nüfusu ve potansiyeline rağmen, turist sayısında Artvin ve Hakkari gibi daha küçük illerin gerisinde kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. İşler, şu açıklamalarda bulundu: “İzmir, 5 milyonluk nüfusu, doğal ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye’nin turizme yön veren şehirlerinden biri olmalıydı. Ancak ilgisizlik, İzmir’i bu yarışta geriye itiyor. Artvin ve Hakkari’nin İzmir’i geçmesi düşündürücü değil, üzüntü vericidir. Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Odası gibi kurumlar turizme destek vermediği sürece, İzmir’in hak ettiği yere ulaşması mümkün değil.”

“5 milyon turist hedefi hayal mi?”

Mehmet İşler, İzmir’in turizmde hak ettiği potansiyeli yakalaması için daha fazla destek ve iş birliğine ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, “Biz 5 milyon turist hedefini dillendirirken, 2 milyon bandına sıkışıp kaldık. Türkiye genelinde toplam turist oranında yüzde 5’ten yüzde 3,31’e düştük. Travel Turkey İzmir Fuarı gibi etkinliklerde bile turizm paydaşlarını yalnız bırakıyoruz. İzmir’in bu yarışta var olabilmesi için hep birlikte çalışmalıyız” diye aktardı.