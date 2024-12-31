İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, 2025 yılına dair mesajında, geçmiş yıllarda olduğu gibi İzmir’in kalkınması ve refah seviyesinin arttırılması için tüm güçleriyle çalışacaklarını belirtti. Elban, mesajında İzmir’in tarihi ve kültürel mirasına olan bağlılıklarını vurgulayarak, şehrin potansiyelini daha parlak bir geleceğe taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Yeni yıl, yeni hedefler için bir fırsat

2025 yılına büyük ümitlerle girildiğini belirten Vali Elban, "Yeni yıl, geçmişin değerlendirmesini yaparak geleceğe dair yeni hedefler belirleme imkanıyla birlikte geldi. İzmir’i bir dünya kenti yapma yolunda ilerlerken, ülkemizin kalkınmasına katkı sunma gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

İzmir için güçlü bir gelecek adımı

Vali Elban, 2025 yılında İzmir’in her alanda kalkınmasına yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini ve tüm hemşehrileriyle birlikte bu hedefe ulaşacaklarına olan inancını yineledi.