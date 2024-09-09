İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve beraberindeki heyet, Berlin'de yapay zeka ve dijitalleşme konularında iş birliği potansiyelini araştırdı. Ziyaretler sırasında, İzmir ile Berlin arasındaki ortak projeler ve teknolojik ilerlemeler üzerine görüşmeler yapıldı.

Berlin büyükelçiliği'nde ilk temaslar

İzmir Ticaret Odası heyeti, Berlin ziyaretinin ilk gününde T.C. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’i makamında ziyaret etti. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Meclis Üyesi Dr. Ferzan Yalkut, Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Tanyeri ve Genel Koordinatör Pınar Karayılanoğlu'nun da bulunduğu görüşmede, İzmir Ticaret Odası’nın projeleri ve İzmir Ekonomi Üniversitesi hakkında bilgi verildi. Ayrıca, Berlin’deki yapay zeka araştırma merkezleri ile işbirlikleri konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Berlin yapay zeka ve dijitalleşme merkezi ZEKI'de teknolojiler yerinde incelendi

İzmir heyeti, ziyaretin ikinci gününde Berlin Yapay Zeka ve Dijitalleşme Merkezi ZEKI'yi gezdi. Merkezin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şahin Albayrak, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eren ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin’e, merkezin faaliyetleri ve Belntelli Otonom Mobilite projesi hakkında detaylı bilgi verdi. Ziyaret kapsamında, Otonom Mobilite filosunun kullandığı teknolojiler tanıtıldı.

Ortak projeler üzerine görüşmeler

Ziyaret sırasında İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Berlin Yapay Zeka ve Dijitalleşme Merkezi arasında geliştirilmesi planlanan projeler üzerine görüşmeler yapıldı. Araştırmacı değişimi, İzmir’de bir Yapay Zeka Araştırmaları Merkezi’nin kurulması ve merkezin iş modeli gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Berlin teknoloji merkezi ile işbirlikleri yoğunlaşacak

Ziyaret çerçevesinde Çin-Alman işbirliği kapsamında faaliyet gösteren Berlin Teknoloji Merkezi (BTC) de ziyaret edildi. BTC İş Geliştirme Müdürü Dr. Yang Liu ile yapılan görüşmede, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi arasında ortak projeler değerlendirildi. Ayrıca, İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Yapılan görüşmeler sonucunda, BTC ile İzQ arasında işbirliği projelerinin geliştirilmesi için karşılıklı temasların yoğunlaştırılmasına karar verildi.

Özgener: “Geleceği, bugünden planlamalıyız”

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Berlin ziyaretinin çok verimli geçtiğini belirterek, “İzmir’in teknoloji üssü olma hedefi doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapay zeka ve dijitalleşme kavramları iş yapma şekillerimizi değiştirecek. Bu çerçevede İzmir’de bir Yapay Zeka Araştırmaları Merkezi kurulması fikrini çok önemsiyoruz ve Berlin’de aldığımız bilgilerle bu konudaki çalışmalarımıza yön vermek istiyoruz. Geleceği bugünden planlayarak hep birlikte kazanacağımıza inanıyoruz,” dedi.