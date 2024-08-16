İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangını, Sancaklı Köyü ve Doğançay yerleşimlerini tehdit ediyor. İzmir İtfaiyesi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemek için büyük bir özveriyle mücadele ediyor.

Yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Geceden bu yana devam eden yangın, Karşıyaka'nın Yamanlar Dağı'nda ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Alevlerin hızla yayıldığı bölgede, özellikle Sancaklı Köyü ve Doğançay yerleşimleri büyük risk altında. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Tahliyeler başladı

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle Bayraklı Onur Mahallesi 7372 Sokak’taki bazı evlerin tahliyesine başlandı. Bölgedeki vatandaşlar, yetkililerin yönlendirmeleri doğrultusunda evlerini boşaltarak güvenli bölgelere taşınıyor. İzmir İtfaiyesi, 600’e yakın personel ve 30’un üzerinde yangın söndürme aracıyla yangına karşı yoğun bir mücadele veriyor.

Ekipler canla başla mücadele ediyor

Yangının kontrol altına alınabilmesi için İzmir İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangının yerleşim yerlerine sıçraması engellenmeye çalışılıyor. Özellikle arazi şartlarının zorluğu, ekiplerin işini daha da zorlaştırsa da yangını durdurmak için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.

Tugay: "Rüzgar yangını birçok yere dağıtıyor"

Cemil Tugay, yangının kontrol altına alınması için 600’e yakın personel ve 30’un üzerinde yangın söndürme aracının sahada aktif olarak çalıştığını ifade etti. Tugay, "Rüzgarın etkisiyle yangın, farklı noktalara yayılmaya devam ediyor. Ekiplerimiz, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için var güçleriyle mücadele ediyor" dedi.

Tugay, İzmir İtfaiyesi, İZSU ve diğer belediye birimlerinin koordineli bir şekilde yangına müdahale ettiğini vurguladı. Tugay, yangının zorlu arazi koşulları ve rüzgar nedeniyle hızla yayıldığını, ancak ekiplerin kararlılıkla yangını kontrol altına almak için çalıştığını belirtti.

İzmir’in ilçe belediyelerinin de yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini kaydeden Tugay, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Tugay, sahadaki çalışmaları yakından takip ettiklerini ve halkın güvenliği için gereken her adımın atıldığını sözlerine ekledi.