Rusya'dan kiralanan ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda konuşlandırılan Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı, 2024 yangın sezonuna başladı. 12 ton su alma kapasitesine sahip olan jet motorlu Be-200 uçağı, orman yangınlarının söndürülmesinde büyük rol oynayacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uçağın mürettebatıyla bir araya geldi ve uçak hakkında bilgi aldı. Yumaklı, iklim değişikliği ve aşırı sıcakların orman yangınlarına risk oluşturduğunu vurguladı ve Türkiye'nin orman yangınlarına karşı yürüttüğü mücadelenin önemini ifade etti.

Yangın mücadelesinde önemli destek

Bakan Yumaklı, "Geçtiğimiz yıllara kıyasla bu yıl orman yangınları oldukça fazlalaştı, ancak anında müdahale ile büyük bir hasar yaşanmadı," dedi. Uçağın, hızlı hareket edebilme özelliği ve su atma kapasitesinin yangın söndürme çalışmalarını ciddi şekilde desteklediğini belirtti. Yumaklı, uçağın bu yıl da olumlu geri dönüşler aldığını ve ekim sonuna kadar İzmir'de görev yapacağını ifade etti.

Yangın mücadele stratejisi

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele için geniş bir ekipman ve personel gücüne sahip. Yumaklı, "26 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı ve 5 bine yakın kara aracıyla büyük bir mücadele yürütüyoruz," dedi. Ayrıca, TUSAŞ ile yapılan görüşmeler sonucunda 5'er ton kapasiteli 8 yangın söndürme helikopteri siparişi verildiği ve bunların 2028'den itibaren filoya katılacağı bilgisi verildi.

Yumaklı, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesinin diğer ülkeler tarafından merak edildiğini ve bu konuda destek ve eğitim taleplerinin geldiğini belirtti. Türkiye'nin orman yangınlarını söndürmede parmakla gösterilen ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Yumaklı, uluslararası yardımlaşmanın önemini de dile getirdi.