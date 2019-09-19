Altay'da krala güvenoyu

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Altay formasıyla attığı 29 golle gol kralı olan Marco Paixao, bu sezon ilk 4 maçta sessiz kalmasına rağmen mücadeleci futboluyla kurmaylara umut verdi.

Portekizli yıldızın gollerini sıralamaya başlayacağını dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, "Marco kampta sakatlık geçirdi. Bu yüzden sezona tam anlamıyla hazır bir şekilde başlayamadı" dedi.Marco Paixao'nun fiziksel açıdan kendisini toparladığını belirten Özden Töraydın, "Son haftalarda eksiğini kapattı. Çok koştu, takım arkadaşlarına yardımcı oldu. Gol atamasa da faydalı işlere imza atıyor. Gol atmaya da başlayacaktır. Stres yaşadığını düşünmüyorum. Rakipler onun için ekstra önlemler alıyorlar. Ancak pozisyona giriyor, goller de elbet gelecek" diye konuştu.

Erhan banko oldu

Altay'ın sezon başında Samsunspor'dan transfer ettiği sağ bek Erhan Kartal, geride kalan 4 lig maçının tamamında ilk 11'de forma giydi. Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın vazgeçilmezlerinden olan Erhan, cumartesi günü Keçiörengücü maçını da kazanarak çıkışlarını devam ettirmek istediklerini söyledi. Ligde son 2 haftayı 3 puanla kapattıklarını hatırlatan Erhan, "Takımda çok iyi bir ortam var. Cumartesi günü de önemli bir maça çıkacağız. Bu maçı da kazanarak iyi gidişatımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Milli gurur

Diğer taraftan, Altay altyapısından yetişen Kazımcan Karataş, U17 Milli Takım'ın 20-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek UEFA Asist Turnuvası aday kadrosuna çağrıldı. Altay'ı en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyleyen genç orta saha oyuncusu, "Altay çatısı altından milli takıma gitmek gurur verici. Büyük Altay'ı orada en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Kazımcan, siyah-beyazlılarda A takımla da antrenmanlara çıkıyor.