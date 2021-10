Atatürk Lisesi'nde müdür yardımcısı görevden alındı, öğrenciler derse girmedi

Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube üyeleri Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Bora Cangüloğlu'nun görev süresinin uzatılmayarak İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü emrine öğretmen olarak atanmasına tepki gösterdi. 12’inci sınıflardan sorumlu Cangüloğlu'nun görevden alınması nedeniyle okulda son sınıf öğrencilerin derslere girmediği ifade edildi

FATİH ÖZKILINÇ- Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube üyesi Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Bora Cangüloğlu'nun görev süresinin uzatılmayarak İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü emrine öğretmen olarak atanmasına yönelik Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube tarafından okul önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Necip Vardal, Cangüloğlu'nun görevden alınmasının haksız ve hukuksuz olduğunu belirterek “Yandaş istihdam etmek dışında bir anlamı ve amacı olmayan proje okulları yönetmeliğine göre dahi, aynı kurumda dört yıllık görev süresi dolanlardan görev liyakati olanların sürelerinin dört yıl daha uzatılabileceği ifade edilmişken, ve bu ifadeye uygun olarak bir önceki yıl görev süreleri dolan Eğitim Bir Sen üyesi dört idarecinin görev sürelerinin dört yıl daha uzatılmasına karar verilmişken, Bora Cangüloğlu’nun görevinin hiçbir gerekçe gösterilmeden sonlandırılması, bu kararın hukuki değil siyasi olduğunu göstermektedir. Bora Cangüloğlu’nungörevden alınmasının gerekçesi nedir? Somut bir durum, yazılı bir tespit, inceleme veya soruşturma sonucuna dayanmadan görevden alınmasının, Bora Cangüloğlu’na dönük hasmane bir tutumun sonucu olarak tarafımızca değerlendirilecektir. Dönem ortasında, üstelikte pandemi koşullarında sınavlara hazırlanma stresi altındaki 12. sınıf öğrencilerinin iş ve işlemlerinden sorumlu müdür yardımcısı Bora Cangüloğlu’nun görevden alınma keyfiyeti, hukuki olmadığı gibi pedagojik de değildir” dedi.

Asla yıldıramayacaklar



Sözlerini “Bu kadar baskılar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler Bora Cangüloğlu’nu da, Türkiye'nin aydınlık geleceği için safını belirlemiş olan eğitim emekçilerini de, Cumhuriyetin çağdaş, demokratik, laik değerlerini içselleştirmiş öğrencilerimizi, velilerimizi, mezunlarımızı da asla yıldıramayacaktır” diyerek sürdüren Vardal, şunları kaydetti:

“Kişisel çıkarımız için değil, çocuklarımızın üstün yararı, bilimsel, laik eğitim, adaletli bir kamu yönetimi için verdiğimiz bu mücadele Türkiye'nin aydınlık geleceğinde bizlerin onur nişanları olacaktır. Ve bu mücadelenin tarafı olanın onuru ile her zaman alnımız açık, başımız dik olacaktır. Biliyoruz ki eğitim alanında sürdürdüğümüz mücadele aydınlık yarınlar için verilen mücadeledir. Bu mücadeleden bir an için bile vazgeçmeyeceğiz. Yapılması gereken, Bora Cangüloğlu’nun görevden alınması işlemini derhal sonlandırmaktır. Ancak, beklenti içinde olmayacağız, olması gereken için mücadele edeceğiz. Biliyoruz ki mücadele edenler her zaman kazanamaz ancak kazananlar her zaman mücadele edenlerdir.”

Demokrat öğretmenler sindirilmeye çalışılıyor



Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı iken İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü emrine öğretmen olarak atanan Bora Cangüloğlu ise 2016 yılında müdür yardımcılığı sınavını en yüksek puanla kazanarak İzmir Atatürk Lisesi’ne geldiğini belirtti. Okulda demokrat öğretmenlere karşı bir sindirme çabası olduğunu ifade eden Cangüloğlu, “Yandaş öğretmen istihdam etmek ve yandaş olmayanları okuldan uzaklaştırmak için yoğun bir saldırı ve mobbing yapılıyordu. 6 Eğitim Sen’li öğretmen FETÖ’cü oldukları iftirasıyla açığa alınmıştı. Bu açığa alınma işlemi için mücadele ettik ve bu iftirayı boşa çıkarttık. Arkadaşlarımızın geri dönmesini sağladık. Daha sonra arkadaşlarımız yine sürüldü. Çeşitli şikayetler yazdırarak, soruşturmalar açtırarak, mobbing yaparak öğretmenlerimizi tek tek göndermeye çalışarak okula bir hakimiyet kurulmaya çalışıldı. Akabinde TÜGVA isimli kuruluşa dersliklerimiz tahsis edilerek gizli bir protokol yapılarak İzmir Atatürk Lisesi TÜGVA’ya teslime edilemeye değişik gruplara etkinlik alanı çevrilmeye çalışıldı. Türkiye Cumhuriyetine olan sadakatimizden dolayı bunlara geçit vermedik. Bunun sonucunda da benin hakkımda defalarca soruşturma açıldı kumpaslar kuruldu. Bunların çoğunluğunu boşa çıkarttık. Ekim 2016 yılında geldiğim okulumdan Şubat 2018’de soruşturma nedeniyle görevden alındım. Torbalı'ya sürüldüm. Haksız sürgünden dolayı açtığım davayı kazandım 15 ay sonra Mayıs 2019’da yeniden müdür yardımcısı olarak göreve iade edildim” dedi.

Görevime geri döneceğim



Hiçbir gerekçe gösterilmeksizin görevden alındığını belirten Cangüloğlu, “Ne bir görev süresi dolması, ne bir soruşturma yargı kararı, başarısızlık gibi bir sebep gösterilmeksizin tamamen keyfi bir şekilde bakanlık onayı ile görevden alındım. Zaten proje okulları demek keyfe göre atarım istediğimi görevde alırım demek. Görevden alınmam tamamen buna bağlı. Görevden almanın hiçbir hukuki normu yok hukuk çiğnenerek görevden alındım. Meslek hayatımda 5. kez görevden alınıyorum. Kasım 2002’den bu yana 5’inci kez. 2 kez bu okulda oldu. Hukuki mücadelemize vererek görevimize geri döneceğim” açıklamasında bulundu.

Ayrıca Atatürk Lisesi’nde Cangüloğlu'nun görevden alınması nedeniyle 12’inci sınıf öğrencilerinin dersleri protesto ettiği ve derslere girmediği belirtildi.