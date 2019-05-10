Atatürk'ün izinde Ege'den Samsun'a

Milli mücadelenin başlangıcının 100. yıldönümünde Türkiye'nin ilk ve tek yelkenli okul gemisi STS Bodrum, 14 mürettabatıyla Bodrum'dan Samsun'a yolculuğa çıktı. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs'ta kentte olmayı planlayan denizciler İzmir'e demir atarak Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma vapuru ile başlattığı kurtuluş yolcuğunun coşkusunu İzmirlilerle paylaştı.

Doğancan Bingöl - Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılını anmak için simgesel seyir gerçekleştiren ve Bodrum Belediye Meclis üyesi Mustafa Coşkun'un kaptanlığını yaptığı Türkiye'nin ilk ve tek yelkenli okul gemisi STS Bodrum, İzmir'e ulaştı. Geminin sembolik yolculuğu Çanakkale, İstanbul ve Sinop'un ardından 19 Mayıs sabahı Samsun Tütün İskelesi'nde son bulacak.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün denizcilik ülküsünü gerçekleştirmek için 18 yıldır denizlerde bayrağımızı dalgalandıran Türkiye'nin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum, 7 Mayıs Salı günü Bodrum Limanı'ndan törenle yola çıktı. Bodrum'un ardından ilk durak olan İzmir'e gelen denizciler halkın ilgi odağı haline geldi. Kurtuluş mücadelesini ve Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile verdiği bağımsızlık mücadelesine dikkat çekmek için yolcuğulu gerçekleştiren tayfa, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılını kutlamak için Ege'den Samsun'a giden tek gemi olma özelliğini taşıyor. Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen simgesel seyir, 19 Mayıs 2019 sabahı Samsun Tütün İskelesi'nde son bulacak. Ünlü yönetmen Nebil Özgentürk'ün dört kişilik ekiple katılacağı bu yolculuk Samsun'a çıkışın ardından bir belgesel haline getirilecek. Geminin Tasarımcısı ve tayfa tarafından hoca olarak kabul edilen Yücel Köyağasıoğlu, STS Bodrum gemisinin cumhuriyet döneminin ilk ve tek yelkenli okul teknesi olduğunu anlattı.

Ülkenin temelleri Samsun'da atıldı

Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 100. yılı için yola çıktıklarını söyleyen Köyağasıoğlu, "Bu gemiyle Bodrum'dan yola çıktık. Bugün İzmir'e geldik. Buradan rotamız Çanakkkale, İstanbul, Sinop ve 19 Mayıs'ta Samsun'a demirlemeyi amaçlıyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak ülkenin temellerini attığı yere gidecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu sembolik yolculuğumuz ile Atatürk'ün varlığını, düşüncelerini, değerlerini ve ülke adına gösterdiği çabayı hatırlamak, hatırlatmak ve unutturmamak adına çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

İlelebet yaşatmalıyız

Köyağasıoğlu, yolculukları boyunca demir attıkları yerde halka yolculuğun amacı hakkında bilgi vereceklerini belirterek, şunları söyledi: Şu anda İzmir'deyiz buradan 3 yeri daha ziyaret edeceğiz. Gittiğimiz her yerde Atatürk ve verdiği kurtuluş mücadelesini insanlara anlatacağız. Şehirlerin yetkilileri ile görüşüp yolculuğumuz hakkında bilgi vereceğiz. Bu özel ve kıymetli günde Atatürk'ün verdiği mücadeleyi insanlara anlatmak ve o coşkuyu beraber yaşamak bizim için çok güzel oluyor. Bugünlerimizin kıymetini bilerek Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmalıyız.

STS Bodrum Gemisinin kaptanı Mustafa Cengiz de Bodrum'dan çıktıkları yolcuğun amacının Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılını anmak olduğunu ifade ederek, "Ege'den Karadeniz'e 100. yılında gazinin izinde" diyoruz. 19 Mayıs'ta Bandırma vapurunun Tütün İskelesi'ne yanaştığı saatte orada olmayı amaçlıyoruz. Bu anlamlı yolculuğumuzda bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Atamızın ve verdiği mücadelenin kesinlikle unutulmaması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Denizcilik Türk'ün büyük ülküsü

100 yıl öncesinin inanç ve azmini örnek alan Bodrumlu deniz sevdalılarının, Atatürk'ün "Denizciliği, Türk'ün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız." sözünü görev kabul edip kolları sıvayarak, ülkemiz denizciliğine kazandırdığı Cumhuriyet tarihinin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda yürüyen deniz sevdalılarının imece usulüyle ve Bodrumlu ustaların geleneksel yöntemleriyle inşa edildi.