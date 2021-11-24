Başkan Oran tarlaya girdi, kara yulaf ekti

Yerli tohumlara sahip çıkarak, Karakılçık Buğdayı, Sakız ve Anason’un ardından endemik bir tür olan kara yulaf üretimini geliştirmeyi hedefleyen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, önümüzdeki yıl üreticilere dağıtılmak amacıyla, belediye arazisine kara yulaf ekti

Hayata geçirdiği tarımsal projelerle fark yaratan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, projelerine bir yenisini daha ekledi. Karakılçık buğdayı, Anason ve Sakız hasadının ardından endemik bir tür olan kara yulaf üretimi için harekete geçen Oran, tarlaya girerek, kara yulaf ekti.

Ovacık’ta Çeşme Belediyesi’ne ait tarlalara kara yulaf eken Oran, çoğalan tohumları önümüzdeki yıl üreticilere dağıtacağını söyledi. Kara yulafı çoğaltmayı hedeflediklerini dile getiren Oran, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’in “Başka bir tarım mümkün” anlayışından yola çıkarak tarımsal projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Şimdi de endemik bir tür olan kara yulafımızı ektik, önümüzdeki sene üreticilerimize dağıtacağız. Kara yulafı geliştirdik, hem verisi arttı hem de geniyle oynanmamış bir tohum olduğu ıspatlandı. Yerli tohumlarımızı koruyarak, gelecek kuşaklara sağlıklı gıdanın ulaşmasını sağlıyoruz. Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğim” dedi.

Çeşme Belediyesi’ne yeni traktör

Çeşme Belediyesi araç filosuna eklenen yeni traktörden söz eden Oran, “Tarım Hizmetler Müdürlüğü’nde kullanılacak olan traktörümüz geldi, artık traktör desteği isteyen köylülerimize de memnuniyetle vereceğiz” diye konuştu.