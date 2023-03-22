Başkan Sandal: "Bizim derdimiz de soframız da aynı"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu'nun, deprem ve selde hayatını kaybedenler ile 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma anısına düzenlediği anma gecesine katıldı.

Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu üyeleri Bayraklı Havuz Düğün Salonu'nda bir araya geldi. 18 Mart Çanakkale Zaferi sırasında hayatını kaybeden şehitler, son deprem ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla anıldı. Bine yakın Erzurumlunun buluştuğu etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da katıldı. Salondaki masaları tek tek gezerek vatandaşlarla selamlaşan Başkan Sandal'ı Erzurumlular, büyük ilgiyle karşıladı.

"BİRLEŞECEĞİZ VE KENETLENECEĞİZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Kurucu Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk vekil olduğu Erzurum'un değerli yurttaşlarıyla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Erzurumlular, ülkemizin bölünmez bütünlüğü, bayrağımız ve milli değerlerimizle ilgili ödün vermeyen yurtseverlerdir. Bizim inancımızda, görüşümüzde kimseyi ötekileştirmek yok. Biz yeri ve zamanı geldiğinde etle kemik gibi kaynaşmasını biliriz. İhtiyaç duyduğumuz şey Çanakkale ruhunu yeniden canlandırmaktır. Hangi ilden, hangi inançtan, görüşten olduğunun önemi yok. Çünkü derdimiz aynı, soframız aynı, kaygılarımız aynı... Bin yıllık geleneklerimizde bu vatan dışında yaşayacağımız başka bir vatanımız yok. O yüzden birleşeceğiz, kenetleneceğiz. Bizi ötekileştirmeye çalışanlar, kendi menfaatleriyle ilgili başka gayret

içindeler ve bunu asla başaramayacaklar. Biz sevgi, saygı ve dayanışma içinde el birliğiyle her şeyin üstesinden geleceğiz. Bunda en büyük görevlerden biri de Erzurumlulara düşüyor" diye konuştu.

SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ

Ege Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu, "Milli ve manevi

değerlerimizden aldığımız güçle milletçe, el birliğiyle yaralarımızı saracağız. Defalarca destanlar yazdığımız gibi bugün de yine tüm felaketlerin üstesinden el birliğiyle geleceğiz. Manevi ve milli değerlerimize sahip çıkacağız. Milletçe birbirimizi kucaklayacağız. Ötekileştirmeden ayrıştırmadan birlik ve beraberlik içinde vatana ve millete hizmet için yarışarak herkese nasıl bir millet olduğumuzu göstereceğiz. Şehitlerimizin kanlarıyla kazandığı bu aziz vatana her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu toprakları bize vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Kuran'ı Kerim Tilaveti okundu. Şehitler ve doğal afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla anıldı.