Başkan Soyer'den 1 Mayıs mesajı

KRT Televizyonu’nun canlı yayın konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarken önceki gün imzalanan toplu iş sözleşmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Yasaların kamu işvereni olarak tanımlamasına karşın kendisini işçi olarak hissettiğini söyleyen Soyer, “Kendimi ne patron ne işveren olarak görüyorum. Biz sadece İzmir’e birlikte hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZELMAN ile DİSK Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşmenin ayrıntılarını değerlendirmek ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ilişkin düşüncelerini paylaşmak üzere KRT Televizyonu’nun canlı yayınına konuk oldu. Çalışanlara ücret, sosyal haklar ve eşitlik düzeyinde çok önemli kazanımlar sağlayan bir sözleşmenin imzalandığını belirten Başkan Soyer, “Biz beraber çalışıyoruz, bu şehre birlikte hizmet ediyoruz. Yasanın bizi konumlandırdığı noktalarda büyük bir tuhaflık var. Ben kendimi ne işveren, ne patron olarak hissediyorum. Hep birlikte İzmir’e hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Yaptığımız sözleşme alın teri döken kardeşlerimin mümkün olduğu kadar haklarını koruyacak bir sözleşmedir. Biz İzmir’in parasını İzmir’e aktarıyoruz. Çalışan kardeşlerim de o aynı zamanda hizmetlerin muhatabı. Onlar ne kadar mutlu olursa biz de kendimizi o derece mutlu hissederiz” diye konuştu.

Toplu sözleşmede yer alan eşit işe eşit ücret ve cinsiyet eşitliğine dayalı sözleşme maddelerini de değerlendiren Başkan Soyer şunları kaydetti:

“Geldiğimiz günden beri bu şehre daha çok kadın eli değmesi lazım demiştik. Hem temizlik işlerinde hem ulaşımda kadın istihdamına başladık. 100’ün üzerinde kadın şoför istihdam ettik. Park bahçeler ve temizlik işlerinde yüzlerce kadın çalışan göreve başladı. Masa başında çalışan arkadaşlarımızda da sahada çalışanlarda da kadın istihdamı büyük artış gösterdi. Kadın arkadaşlarımızın aynı işi yapan erkeklerle aynı ücreti alması konusunda da İstanbul Sözleşmesi’ni dayanak göstererek ve temel alarak bir uygulamayı başlatmış olduk.”

DİSK Genel İş ile İZELMAN arasında 7 bin işçiyi ilgilendiren bu sözleşmenin Türkiye için ilham verici birçok noktası olduğunu ifade eden Soyer “Hem eşit işe eşit ücret anlamında hem toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmesi bağlamında birçok açıdan Türkiye’ye örnek olacak bir sözleşme hayata geçmiş oldu” diye konuştu.

Hayat emekle güzel

Başkan Tunç Soyer, 1 Mayıs’ın kendisi için ne ifade ettiği sorusunu ise “Hayata emeğin katılmasının mutluluğunu ifade ediyor. Hayatı emekle güzelleştiriyoruz. Bu bayram hakikaten tüm hayata sahip çıkmak anlamında çok önemli bir bayram. Tabi ki arkasında çok uzun mücadeleler var. Çok önemli bedeller var. O hafızamızı koruyarak emeğin hakkını korumaya devam etmek zorundayız. Emeksiz hayat güzel bir hayat olamaz. Biz de bu bilinçle 1 Mayıs’a ve onun kazandırdıklarına sahip çıkmaya devam edeceğiz” şeklinde yanıtladı.