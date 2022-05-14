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Başkan Soyer'e doğum günü sürprizi!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ESHOT’ta görevli kadın şoförlerin nezaket ziyareti sırasında doğum günü sürprizi yaşadı. En güzel doğum günü hediyesinin çalışanlarının mutluluğu olduğunu ifade eden Başkan Soyer, “Bizim iftihar sebebimizsiniz. Siz sadece İzmir’e değil, tüm Türkiye’ye örnek oldunuz” dedi

Başkan Soyer'e doğum günü sürprizi!
14 Mayıs 2022 Cumartesi 08:42

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Sanat Merkezi’nde bulunan çalışma ofisinde ESHOT’ta görevli 13 kadın şoförü ağırladı. Ziyarete ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey ile Genel Müdür Yardımcısı Kader Sertpoyraz da katıldı. Nezaket ziyaretinde bulunan kadın şoförler Başkan Tunç Soyer’e doğum günü sürprizi yaparak pasta getirdi. En güzel doğum günü hediyesinin çalışanlarının mutluluğu olduğunu ifade eden Başkan Soyer, “Bizim iftihar sebebimizsiniz. Sizin bu vefakarlığınız beni çok mutlu ediyor. Birlikte uzun yıllar geçirmek dileğiyle. Siz sadece İzmir’e değil tüm Türkiye’ye örnek oldunuz. Bugün sizlerin sayesinde geldiğimiz nokta içimizi ferahlatıyor. Ama asla yeterli değil. Sizin sayesinde birçok kadının da yolunu açacağız. Bunun gerçek bir yolculuğa dönüşmesi için kadın şoför sayısını giderek artıracağız. İzmir’de her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var, bunu hep söylüyorum” dedi.

“Birçok arkadaşımız cesaretlendi”

Kadın şoförler ise Başkan Tunç Soyer’in açtığı yol sayesinde üç yıldır ESHOT gibi büyük bir ailede olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “Siz olmasaydınız bizler hemcinslerimize örnek olamazdık. Birçok arkadaşımız bizler sayesinde cesaretlendi; evine ekmek götürür oldu. Önümüze çıkan engeller karşısında dik durmamızı sağladınız. Erkek meslektaşlarımız alınmasın ama bizler İzmir’de biraz ayrıcalıklıyız. Bize ‘Keşke bütün şoförler kadın olsa’ diyorlar” şeklinde konuştu. 

Etiketler; #izmir #tunç soyer #doğum günü #izmir kadın şoförler
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