Bornova'da moloz ekibi kuruldu

Bornova Belediyesi çevre kirliliğini önlemek için Randevulu Moloz Sistemi'ni devam ettirirken bu konuda yeni bir uygulama daha başlattı.

Sokak ve caddelere rastgele atılan molozları temizlemek için, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde özel ekipler kuruldu. 9 araç, 3 kepçe ve 20 personelden oluşan ekipler haftanın 7 günü hizmet veriyor. Her gün ilçe genelinde sokakları dolaşan ekipler haftalık olarak ortalama 3164 ton moloz topluyor. Bu sayede çevreye kaçak yolla dökülen molozlar ortadan kaldırılarak çevre ve görüntü kirliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir ile ortaklık

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, sokaklardaki moloz temizleme çalışmalarını yürütürken, Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışarak kamusal bölge, park ve yeşil alanları temizliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Atıklar Daire Başkanlığı ile birlikte hareket eden ekipler, dilekçe ile kendilerine bildirilen alanlara giderek moloz ve atıkları topluyor.

Randevulu moloz sistemi

Bornova Belediyesi, sokaklardaki moloz kirliliğinin önüne geçmek için "Randevulu Moloz Sistemi ile de çalışıyor. Evlerde yapılan tadilatlardan sonra ortaya çıkan molozlar bina önlerine ve kaldırımlara konulmadan doğrudan konteynerların içine atılıyor. Bunun için vatandaşlar Bornova Belediyesi'ni arayarak molozlarını bırakmak için randevu alıyor. Belirlenen günde vatandaşın binasının önüne bir konteyner bırakılıyor. Çuvallarla konteynere bırakılan molozlar daha sonra belediye ekipleri tarafından moloz döküm sahalarına taşınıyor. 5 ton kapasiteli konteynerin vinçli sistemle bırakılıp alınması da büyük kolaylık sağlıyor.