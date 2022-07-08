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Buca'da başkan mesai arkadaşları ile bayramlaştı

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Kurban Bayramı öncesi belediye şantiyelerinde ve hizmet birimlerinde görev yapan mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı. Meclis üyeleri ve muhtarlar ile de bir araya gelen Kılıç, Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi’ndeki telsizle de kutlama yaparak saha personeline bayram sürprizi yaptı

Buca'da başkan mesai arkadaşları ile bayramlaştı
08 Temmuz 2022 Cuma 10:21

Kurban Bayramı öncesi ilk bayramlaşmayı belediye işçileri ile yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, güne Fen İşleri ve Temizlik İşleri şantiyelerini ziyaret ederek başladı. Daha sonra Park Bahçeler Müdürlüğü’ndeki çalışanlarla bir araya gelen Kılıç, çalışma arkadaşlarının bayramını kutlarken, bayram süresince hizmeti aksatmayacak çalışanlara kolaylıklar diledi. Daha sonra belediye ana hizmet binasındaki çalışanlarla bayramlaşan Kılıç, muhtarlar ve meclis üyeleri ile bir araya gelerek “Yaklaşan Kurban Bayramı’nın huzura, barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyoruz” dedi.

ŞANTİYEDE TELSİZ SÜRPRİZİ

Başkan Kılıç, Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi’nde kullanılan kurum içi telsizle sahadaki emekçilere de bir sürpriz yaptı. İç haberleşmede kullanılan telsizi alarak birimlerin bayramını kutlayan Kılıç’a saha personeli de teşekkür ederek sağlıklı ve mutlu bir bayram temennisinde bulundu.


 

Etiketler; #buca belediyesi #Erhan Kılıç #bayramlaşma
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