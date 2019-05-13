Can dostlarla yaza merhaba

Karşıyaka Belediyesi tarafından sokak hayvanları yararına düzenlenen Can Dostlarımızla Yaza Merhaba Şenliği, Tay Park'ta yoğun katılımla gerçekleştirildi. Konser, oyun ve yarışmalarla eğlenceli saatler geçiren yüzlerce hayvansever, yaz aylarının gelişini can dostlarıyla birlikte kutladı.

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Farmina Pet Foods'un katkılarıyla düzenlenen organizasyona; Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, eşi Öznur ve kızı Alya Tugay, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nden öğrenci grupları, sivil toplum örgütleri ve her yaştan yüzlerce hayvansever katıldı. Mavişehir'deki Tay Park'ta bir araya gelen katılımcılar; konser, çekiliş ve oyunlarla eğlenceli saatler geçirdi. Çocuklara özel aktiviteler düzenlendi. Köpeklerin sahipleri ile aynı kostümleri giyerek -en uyumlu ikili- olabilmek için yarıştığı etkinlik de büyük ilgi gördü.

Kedilere sıcak yuva

Ayrıca şenlik alanında açılan 'Sahiplendirme Standı'nda bakım ve aşıları yapılmış sahipsiz kediler sıcak yuvalara kavuşturuldu. Sivil toplum kuruluşları ve çeşitli firmalar da stantlar açarak hem tanıtımlarını yaptı hem de katılımcıları bilinçlendirdi. Sahipsiz köpekler için mama bağışı da toplanırken, hayvanseverler düzenlenen anlamlı organizasyon için Karşıyaka Belediyesi'ne teşekkür etti.

Farkındalık yaratıyoruz

Şenliğe ailesiyle birlikte katılan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay "Hayatı paylaştığımız sahipsiz can dostlarımıza karşı duyarlılığı geliştirmek, hayvan sevgisini güçlendirmek ve sahiplendirme konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz şenliğimizin gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduk. Can dostlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.