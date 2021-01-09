Çatıyı delip, iki kuaförü soydular

İzmir Konak'ta çatıyı delen hırsızlar, iki kuaföre girip yaklaşık 40 bin TL değerindeki malzemeleri çaldılar

Olay İzmir'in Konak ilçesinde geçen hafta pazar günü saat 23.00 sıralarında yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iki kişi Tepecik semti Gaziler Caddesi üzerinde bulunan tek katlı bir müstakil yapının çatısını deldi. Buradan erkek kuaförüne giren hırsızlar tıraş makineleri, makaslar, klima moturu ve tarakları aldıktan sonra yan tarafta bulunan kadın kuaförüne girdiler. Buradan da postiş, saç spreyi, fön makineleri, klima motorları ve içeride bulunan elektronik aletleri alan hırsızlar açtıkları delikten çatıya çıktılar.

Aynı taktikle cadde üzerinde bulunan iki hamama ve terziye de girmeye çalışan hırsızlar amaçlarına ulaşamayınca olay yerinden uzaklaştılar.

Ertesi gün iş yerlerine gelen Kemal Kazar ve İbrahim Orçun, gördükleri karşısında şoke oldular. İş yeri sahipleri durumu polise bildirince olayla ilgili çalışma başlatıldı. İnceleme sonucu M.E. ile Z.E. gözaltına alındı.

Pazartesi günü işyerine geldiğinde çok şaşırdığını belirten erkek kuaförü İbrahim Orçun, şunları söyledi: "Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında dükkana hırsız girmiş. 3 tıraş makinem gitti. Makaslarımı ve taraklarımı almışlar. Onun dışında klima motorumu da çalmışlar. Yaklaşık 10 bin TL zararım var. Benim dışımda 4 iş yerine daha girmişler. Ama ilk önce bu dükkana girdiklerini biliyoruz. Tavanlar da bir olduğu için yan yana girebilecekleri bütün dükkanlara girmişler. Biz sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için dükkanlarımıza gelemedik, bakamadık. Bu yüzden rahat davranmış. Adam 4 klima motorunu çalıyor. Bunların sökülmesini, taşınmasını vs. çok rahat bir şekilde gerçekleştirilmiş. Bizim duyduğumuza göre hırsızlık, mahalledeki birçok evde de gerçekleşmiş. Kim beni geçmiş olsun diye aradıysa, 'Geçen aynı kişiler bizim eve de hırsızlık için girdiler' dedi. İnşallah bu olaylar bir önce biter. Emek erip, alın terimizle iş yapıyoruz"

30 BİN TL ZARARIM VAR

Yaşananları anlatan kadın kuaförü Kemal Kazar da hırsızların işe yarabilecek her şeyi aldığını belirtti. Kendi dükkanlarından 2 klima motoru, 17 postiş, spreyler, fön makineleri gibi bir sürü şeyin çalındığını belirten Kazar, 30 bin TL zararı olduğunu söyledi.

Kazar şöyle devam etti: "Biz sadece klima motorları çalındı diye biliyorduk ama dükkanı açtığımızda şok yaşadık. Ortalık savaş alanına dönmüştü. Bomba patlamış gibiydi. Görünce şok olduk. Zaten görür görmez emniyeti aradık. Polisler geldi, kameralara baktılar, parmak izi aldılar. Bu aralar mahallede çok hırsızlık yaşanıyor"

DOLAPTAKİ KOLAYI İÇMİŞLER

Hırsızların ne kadar rahat davrandığını da anlatan Kazar, buzdolabında bulunan kolayı alıp, televizyonu açtıklarını farkettiklerini de ifade etti.

Öte yandan hırsızların güvenlik kamerasına yakalandığı da belirtildi. Hırsızlar görüntülerde ellerinde poşetle sakin bir şekilde yürürken kameralara yakalandı.