Çeşme Projesi görücüye çıktı! Tüm dünya İzmir'i tanıyacak!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çeşme Projesi ile ilgili gelinen son noktayı açıkladı. Bakan Ersoy, projenin 2025’te hayata geçeceğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Ege Turizm Merkezi – Çeşme Projesi Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. İzmir Ticaret Odası(İZTO) Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Bakan Ersoy’un yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZTO Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası(İTB) Başkanı Işınsu Kestelli, DTO İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve kentteki iş dünyası temsilcileri ve ilgili bürokratlar katıldı.15 milyar dolarlık (yaklaşık 225 milyar TL) yatırımla 45 bin dönüm alanda yapılacak ve 100 bin kişiye iş imkanı sağlayacak olan Çeşme Projesi ile ilgili gelinen son noktayı Bakan Ersoy açıkladı. Bakan Ersoy, 7 üniversitenin bölge için hazırladığı 9 rapor ve bunun sonucunda 30 mimar ve 9 peyzaj mimarının tasarımlarıyla hazırlanan 7 farklı temanın tanıtımını yaptı.

Hedef: 2025

Atatürk’ün “İdeal Cumhuriyet Köyü” tarzında bölgeyi tasarladıklarını kaydeden Bakan Ersoy, “Proje hazırlık aşamalarında 12 ulaşım uzmanı 5 kentsel tasarım uzmanı, 30 mimar ve 9 peyzaj mimarı çalıştı. Çalışmalar sonucunda Temalı Köyler’i hayata geçireceklerini aktaran Ersoy, “Bu köylerden biri Gastronomi Köyü. Bu köyün içinde bir de Ege Gastronomi Akademisi yer alacak. Sağlıklı ve İyi Yaşam Köyü, Rüzgar Köyü ve Cumhuriyet Köyü de olacak. Cumhuriyet Köyü sakız bahçeleri ve dinler bahçesinden oluşacak. Sanat Köyü’nde ise Kongre Merkezi ile Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi yer alacak. Ayrıca büyük bir müzeye ve kütüphaneye sahip olacak. ÇED ve diğer raporlar tamamlanırsa proje plan aşamasına gelir ve 2-3 ay sonra askı aşamasına geçeriz. 2025’te projede işletmelerin açılıp hayata geçmesini ümit ediyoruz” dedi.

Tüm dünyanın İzmir’i tanımasını sağlayacak

Sanat galerilerinin de olduğu köyde 200 dönümlük alanda bir film platosu da kurulacağının altını çizen Bakan Ersoy, “Yerli ve yabancı bir çok filmin burada çekilmesini ve tüm dünyanın İzmir’i tanımasını sağlayacağız. Yine bu köyümüzde bir amfi tiyatro olacak. Hayvan Köyü’nde ise her türlü hayvan özgürce yaşayacağı gibi hayvan sahiplerinin de belli bir süre için hayvanlarını buradaki tesislere bırakabileceği alanlar olacak. Bu köyümüzde hayvanlar için her türlü imkan da yer alacak” diye konuştu. Spor Köyü’nde ise alternatif sporların yapılacağını kaydeden Ersoy, “Tenis konusunda 180 adet tenis sahası yapıyoruz. Böylece aynı anda 3 uluslararası tenis turnuvası yapılabilecek. Fuar ve panayır alanlarında ise etkinlikler düzenlenecek. Tarım kooperatifimiz bulunacak ve Ege otları yetiştirilip bu kooperatiflerimizde yer alacak. Akıllı ulaşım sistemleri ve elektrikli araçların yer aldığı akıllı şehir haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Sürdürebilir turizm sertifikası şart

Projede yer alan otellerin yüzde 95’inin denize mesafeli olduğunu açıklayan Ersoy, “Kamuya açık alanda sadece kamu araçları, toplu taşıma araçları ve elektrikli araçlar gezebilecek. Elektrikli araç haricinde başka araç giremeyecek. Projede yapılaşma çok az olacak. Yüzde 1.2’sinde beton ayak izi olacak, diğer kısımlarda yeşili koruyacağız. Ege turizm Merkezi’nin tanınmasıyla İzmir’den dünyanın birçok yerine doğrudan uçuşlar 12 ay boyunca yapılabilecek. Bölgede 200’den fazla butik otel yapılacak ve ihaleyle bu inşaatlar yapılacak. Yatırım yapacak tüm yatırımcılara sürdürülebilir turizm sertifikası alma koşulunu getirildi” dedi.

İzmir’in özlemi

Toplantıda konuşan İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise “Seyyahların ve diplomatların, ticaretin kenti, İzmir’in Türkiye ve Dünya Turizm hareketi içindeki payını istediği ölçüde artırması için büyük emekler veriliyor. Ancak bir özlem var, her masada dile geliyor: Dün de bugün de İzmir’i yaşayanlar, İzmir’de çalışanlar, İzmir’e yatırım yapanlar da ‘uluslararası turizm’ diyor. Havacılıktan yeme içmeye, konaklamadan acenteciliğe, taşımacılıktan teknolojiye, dijital dünyadan sağlığa çok geniş bir yelpazede istihdam ve refah sağlayan, yaşama keyif veren seyahat ve turizm endüstrisi 50’den fazla alt sektör ile ilişkili. Bu projemizle ilgili ilk defa bir araya gelip paylaşmamızın üzerinden 2 yıl 12 gün geçti. Bu çapta bir proje için gelinen nokta çok değerli” şeklinde konuştu.

Soyer ve Oran’dan destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de projeye başından beri olumlu yaklaştıklarını söyleyerek, “Türkiye’nin hiçbir yerinde bu denli iddialı büyük bir proje olmamıştı. Zaman zaman sorularımız, itirazlarımız oluyor bunlarla ama Bakan bey yapılması gerekenleri yapıyor. Biz de süreci takip ediyoruz” dedi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da turizm sezonunu 12 aya yayacak her projenin arkasında olduklarının altını çizdi