Çiğli Belediyesi’nden hayvanlar için yoğun bakım ünitesi

Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bir ilki gerçekleştirerek sokak sakinleri için kendi öz kaynakları ile yoğum bakım ünitesi geliştirdi

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan “Yaşam Kapsülü Projesi” ile üretilen yoğun bakım ünitesi, çeşitli nedenlerle sağlık durumu bozulan ve yaşam desteğine ihtiyaç duyan sokak sakinlerinin sağlığının kontrollü olarak normalleşmesini sağlayacak. Yoğun Bakım Ünitesi bir aylık kısa bir sürede tamamlanarak Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde sokak sakinlerine hizmet vermeye başladı.

Yaşam Kapsülü’nün Türkiye’de örneği yok

Özellikle Covid-19 salgını nedeniyle hizmet üretme konusunda zorluklar yaşanan bir dönemde toplumcu belediyeciliği ile ön plana çıkan Çiğli Belediyesi, ihtiyaçlarını kendi öz kaynakları ve ARGE’siyle karşılama yolunda bir adım daha attı. Tasarımı ve üretim aşaması Çiğli Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen Yoğun Bakım Ünitesi %100 yerli malzemeler kullanılarak üretildi. Türkiye’deki belediyelerde bir örneği olmayan yoğun bakım ünitesi ilk kez Çiğli belediyesi tarafından sokak sakinlerine hizmet verecek.

Başkan Gümrükçü: “Can dostlarımızın güvencesiyiz”

Çiğli’de yaşayan tüm canlıların yaşam hakkını korumak adına çalıştıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “İlçemizde yaşayan sokak sakinlerimizineşit yaşam hakkına sahip olması için göreve geldiğimiz günden bu yana çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ilk olarak, bir sokak sakini ile Hayvan Hakları Sözleşmesi imzaladık. Hayvan Hakları Meclisi’ni kurduk. Özellikle Pandemi döneminde beslenme ve barınma sıkıntısı yaşayan sokak sakinlerimizin mama, su ve yuva ihtiyaçlarını karşıladık. Bu çalışmalarımızın yanı sıra sokak sakinlerimizin klinik tedavi işlemlerini karşılamak amacıyla da hizmet ve projeler üretiyoruz. Kısırlaştırma ve aşılama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son olarak, kaza geçirmiş hayvanlarımıza tam donanımlı tedavi hizmeti sunmak için kendi öz kaynaklarımızla piyasa değeri 50 bin TL olan Yoğun Bakım Ünitesini %100 yerli malzemeler kullanarak onda biri maliyetle ürettik. Bu hizmetimizle hayvanlarımızın tedavi ihtiyaçlarını daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiz” dedi.