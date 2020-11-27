Çiğli’de vaka görülen adresler ilaçlanıyor

Çiğli Belediyesi tarafından, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ve Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların oturduğu bina ve evlerde ilaçlama çalışmaları başlatıldı

Pandemi dönemi boyunca salgınla mücadelenin yoğun olarak sürdürüldüğü Çiğli’de, salgının tekrar yükselişe geçmesiyle birlikte yeni tedbirler hayata geçirilmeye başlandı. Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşlar ile aynı binada veya evde yaşayan diğer bireylerin sağlığını korumak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, talep edilen ikametler Çiğli Belediyesi ekipleri tarafından dip bucak ilaçlanıyor.

Yemek desteği

Covid-19 testi pozitif çıktığı için evlerinde izole olan vatandaşların sıcak yemek ve alışveriş ihtiyaçları da Çiğli Belediyesi tarafından karşılanıyor. Talep edilen evlere günlük olarak sıcak yemek desteğinde bulunuluyor. Ayrıca gelen alışveriş talepleri Çiğli Belediyesi ekipleri tarafından karşılanarak temassız olarak adreslere teslim ediliyor.

Zinciri kırmalıyız

Hastalığın daha fazla yayılmaması için ek tedbirleri hayata geçirdiklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Salgın maalesef ki çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Covid-19 testi pozitif çıkan ve Belediyemizle irtibata geçen vatandaşlarımızın ikamet ettiği binaların ortak alanlarını dezenfekte ederek salgının temas yoluyla diğer vatandaşlarımıza bulaşmasını engellemeye çalışıyoruz. Testi pozitif çıkan ve temaslı vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını, toplumumuzun genelinin ise maske, mesafe ve el hijyenine dikkat etmelerini önemle rica ediyorum” dedi.