Cumhuriyet Kadını Göksel Kalaycıoğlu, yılın annesi seçildi

Cumhuriyet Kadınları Derneği Güzelbahçe Şubesi Yönetim Kurulu tarafından yılın annesi seçilen geçmiş dönem milletvekili Göksel Kalaycıoğlu'na,(83) Alaçatı'da yaşadığı evde yılın annesi plaketi verildi

Cumhuriyet Kadınları Derneği Güzelbahçe Şubesi Başkanı Mesude Öney, Cumhuriyet'e sahip çıkan gençlerin eğitimine destek verdiği ve derneklerinin bu yöndeki çalışmalarına önemli katkılar sunduğu için, aldıkları karar doğrultusunda plaket sunumu gerçekleştirdiklerini söyledi. Öney, "Derneğimizin tüzüğü gereği her yıl bir Cumhuriyet kadınına yılın annesi ödülünü sunuyoruz. Kalaycıoğlu, gösterdiği özveri ve bu yönde verdiği toplumsal mücadele ile örnek oldu. Kendisinin çocuğu yok, ama eğitime yaptığı katkılarla memlekete binlerce evlat yetiştirdi" dedi.

Herkes kafa yormalı

Her gün bir şehit haberi geldiğini, annelerin yüreğine ateş düştüğünü de ifade eden Öney, "Gençlerimiz işsizken, çalışanlar da emeğinin karşılığını alamazken vatandaşımız ve devletimiz borç batağındayken, mevcut yöneticiler, doymak bilmeyen ihtiraslarıyla saraylarda yaşamanın keyfini çıkarmakta. Artık herkes aklını başına alıp, Türkiye için kafa yormalı" diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün yaratmaya çalıştığı eğitimli, özgüveni yüksek, aydınlık görüşlü annelerin giderek çoğaldığına da dikkat çeken Öney, bunun da Cumhuriyet için umut verici olduğunu söyledi.

Öney, Türk Milletine Mustafa Kemal Atatürk gibi evlat veren başta Zübeyde Hanım olmak üzere tüm annelerin bu özel gününü kutladı.

Gençlere sevgimi ve emeğimi verdim

Yılın annesi ödülünü almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Göksel Kalaycıoğlu, "Cumhuriyet'in korunması ve geliştirilmesi konusundaki mücadelemi hep birlikte sürdüreceğimize inanıyorum. Gençlerin eğitimine katkı sunmaktan, sevgimi ve emeğimi vermekten çok mutluyum, Çünkü Atatürk'e ve Cumhuriyet'e bağlı gençlerin topluma faydalı bir yurttaş olarak yetişmeleri beni çok mutlu ediyor, emeğimin karşılığını aldığımı düşünüyorum" diyerek duygularını dile getirdi.

Yasa tasarıları hazırladı

Ankara'da 1936 yılında doğdu. Amerika'da yüksek tahsilini yaptı. 17 ve 18 dönemlerde Ankara milletvekilliği yaptı. Kadın haklarına yönelik konuşmaları ve önergeleriyle gündem yarattı. Kadınların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik yasa tasarılarının hazırlanmasına öncülük etti. Döneminde farklı alanlarda yaptığı çalışmalarla siyasete damgasını vurdu.