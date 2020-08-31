Ege Üniversitesi'ne Avrupa desteği

Ege Üniversitesi (EÜ) Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi (EBİLTEM-TTO) Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özge Andiç Çakır ile EÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) Müdürü ve Ege Üniversitesi Öğretim Teknolojileri Koordinatörü Doç. Dr. Fırat Sarsar öncülüğündeki proje ekibi tarafından hazırlanan iki yeni Avrupa Birliği Erasmus+ Projesi fon almaya hak kazandı. Projelerden "Techster", Polonya Ulusal Ajansı tarafından 249 Bin Euro fon almaya hak kazanırken diğer bir proje olan "MILC" ise Slovakya Ulusal Ajansı tarafından 254 Bin Euro fon desteği alacak.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, başarılı ve üretken bilim insanları Doç. Dr. Özge Andiç Çakır ve Doç. Dr. Fırat Sarsar'ı makamında ağırlayarak çalışmalarından dolayı tebrik etti. Ege Üniversitesinde hayata geçirilen bilim iklimi ve huzur ortamı neticesinde akademisyenlerin tam bir seferlik ruhu ile çalışarak önemli araştırmalara ve projelere imza attıklarını ifade eden Rektör Budak, "Üniversitemiz TÜBİTAK destekli projelerde Türkiye birincisi oldu. Aynı zamanda üniversitemiz akademisyenleri tarafından çok sayıda ulusal ve uluslararası ortaklı BAP, SANTEZ ve AB projesi de yürütülüyor. Multidisipliner hazırlanan bu projelerin pek çoğu hibe almaya hak kazanıyor. Son olarak Ege Üniversitesi'nin ortağı olduğu iki yeni Avrupa Birliği Erasmus+ Projesi desteklemeye uygun bulundu. Hem ülkemize hem de üniversitemize önemli miktarlarda katkı sağlayan proje ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Girişimciliğin artırılması gerekiyor

Ege Üniversitesi'nin ortağı olduğu Avrupa Birliği Erasmus+ Projesi "Techster", Polonya Ulusal Ajansı tarafından 249 Bin Euro fon almaya hak kazandı. Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi (EBİLTEM-TTO) Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özge Andiç Çakır ile EÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) Müdürü ve EÜ Öğretim Teknolojileri Koordinatörü Doç. Dr. Fırat Sarsar öncülüğündeki proje ekibi tarafından hazırlanan, Ege Üniversitesi'nin girişimcilik ve yenilikçilik yaklaşımını destekleyen, Avrupa Birliği ERASMUS+ KA203 Projesi "Techsters: Tech Students, Entrepreneurial Routes", Polonya Ulusal Ajansı'nın açtığı 2020 çağrısında başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı.Kasım 2020'de başlaması planlanan ve 2 yıl sürecek olan proje; 3 büyük küresel üniversite, 1 Kuluçka Merkezi ve eğitim konularında uzman 2 KOBİ'nin ortaklığında gerçekleştirilecek. Proje kapsamında, toplamda yaklaşık 7 bin 500 eğitmen ve 130 bin öğrencinin doğrudan etkileneceği öngörülüyor. Proje kapsamında ayrıca teknik eğitim gören öğrenciler ve eğitmenler için yenilikçi eğitim modülleri ve çıktıları geliştirilerek 5 ülkede yüz yüze ve online eğitimler verilecek.Doç. Dr. Özge Andiç Çakır "Techsters, yükseköğrenim kurumlarında gerçekleştirilen teknik eğitim içeriklerinin, programlarının ve eğiticilerin girişimcilik konusunda yetkinleştirilmesini; öğrencilerin gelecek kariyerlerinde girişimcilik temelli zihin yapısının geliştirilmesi ve yükseköğretim ortaklarında girişimcilik bilincinin artırılması ve mevcut müfredatlarında girişimcilik bakış açısı geliştirilmesini amaçlamaktadır" dedi.

Ege Üniversitesi'nin ortağı olduğu bir diğer Avrupa Birliği Erasmus+ Projesi "MILC" Slovakya Ulusal Ajansı tarafından 254 Bin Euro fon desteği alacak. Doç. Dr. Özge Andiç Çakır ile Doç. Dr. Fırat Sarsar öncülüğündeki proje ekibi tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği ERASMUS Plus KA203 Projesi "Millenials Innovate & Learn through Chaos", Slovakya Ulusal Ajansının açtığı 2020 çağrısında başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı. Kasım 2020'de başlaması planlanan ve 2 yıl sürecek olan proje; Ege Üniversitesi'nin ortaklığında ve eğitim alanlarında uzman 4 KOBİ'nin iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Millenial kuşağı olarak tanımlanan Y kuşağından 2 bin kişinin faydalanması öngörülen proje kapsamında yetişkinlerin eğitimi, yetkinleştirilmesi ve girişimcilik konusunda teşvik edilmesi öngörülüyor.

Doç. Dr. Fırat Sarsar "MILC projesi kapsamında, Y kuşağı katılımcıları için yetişkin ve yetkinleştirici eğitim modülleri ve çıktıları geliştirilerek 5 ülkede yüz yüze ve online eğitimler verilecek." dedi.

AB destekli projeler

Doç. Dr. Fırat Sarsar' ın da içinde bulunduğu çalışma ekibinin halen devam eden AB destekli projelerinin de bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Özge Andiç Çakır, ERASMUS+ stratejik ortaklıklar çağrısında destek alan CHET, EMERGE, C-EVIL projelerinden de bahsetti.

CHET Projesi; yükseköğretimde mühendislik öğrenimi verenlerin, özellikle mühendislik eğitiminde yaratıcı öğretim yöntemlerini kullanmayı ve böylece mühendislik öğrencilerinin yaratıcı düşünme, problem çözme, kritik düşünme becerilerini artırmayı amaçlıyor. Proje, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanıyor.

EMERGE Projesi; eylem planlarına yönelik mesleki eğitim kurumları ve iş ortaklıkları kurulması, mühendislikte kadın girişimi konusunda açık eğitim kaynaklarının müfredatı ve içeriğinin oluşturulması ile dijital ortamda öğrenme ve Bilgi Değişim Platformu'nun kurulmasını hedefliyor. Polonya Ulusal Ajansı tarafından fonlanıyor.

C-EVIL Projesi; günümüzde veya gelecekte elektrikli araçlarla çalışacakların, hızlı bir şekilde değişen endüstrinin talep ettiği tutum, bilgi ve yetkinliklere sahip olmasına katkı sağlamayı amaçlayan proje Macaristan Ulusal Ajansı tarafından fonlanıyor.