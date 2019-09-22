Eski Başkan Sibel Uyar, babasını kaybetti

Urla'nın önceki dönem ve ilk kadın belediye başkanı Sibel Uyar'ın babası Ali Uysal, tedavi gördüğü Yeşilyurt İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

Ali Uysal'ın cenazesi bugün, Çeşmealtı Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Denizli Mahallesi Mezarlığı'na defnedilecek.

Öte yandan büyük üzüntü yaşayan Sibel Uyar, sosyal medya adresinden, "Bugün benim babam öldü. Ben bugün büyüdüm. Yaşadığım bu acıyı nasıl tarif ederim, hiç bilmiyorum. Kalbimin ağırlığından mı bahsetsem, tüm hücrelerime nüfus eden ateşi nasıl söndürsem? Benim tüm renklerim soldu babam. Sen gidince gökyüzüne bıraktığım kuşlarım teker teker kayboldu. Acı nedir, ben şimdi bildim. Acıya göğüs germeyi ben şimdi öğrendim. Atam, babam, canım iyi ki senin kızın olarak dünyaya geldim. Yüreğimde, aklımda sonsuzsun. Bana kattıkların için minnettarım. Huzur içinde uyu. Bir gün mutlaka kavuşacağız. Er ya da geç." şeklinde mesaj paylaştı.