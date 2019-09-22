Eski Başkan Sibel Uyar, babasını kaybetti

Urla'nın önceki dönem ve ilk kadın belediye başkanı Sibel Uyar'ın babası Ali Uysal, tedavi gördüğü Yeşilyurt İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti. 

Eski Başkan Sibel Uyar, babasını kaybetti
22 Eylül 2019 Pazar 12:14

Ali Uysal'ın cenazesi bugün, Çeşmealtı Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Denizli Mahallesi Mezarlığı'na defnedilecek. 

Öte yandan büyük üzüntü yaşayan Sibel Uyar, sosyal medya adresinden, "Bugün benim babam öldü. Ben bugün büyüdüm. Yaşadığım bu acıyı nasıl tarif ederim, hiç bilmiyorum. Kalbimin ağırlığından mı bahsetsem, tüm hücrelerime nüfus eden ateşi nasıl söndürsem? Benim tüm renklerim soldu babam. Sen gidince gökyüzüne bıraktığım kuşlarım teker teker kayboldu. Acı nedir, ben şimdi bildim. Acıya göğüs germeyi ben şimdi öğrendim. Atam, babam, canım iyi ki senin kızın olarak dünyaya geldim. Yüreğimde, aklımda sonsuzsun. Bana kattıkların için minnettarım. Huzur içinde uyu. Bir gün mutlaka kavuşacağız. Er ya da geç." şeklinde mesaj paylaştı. 

Önceki Haber
TYF Federasyon Kupası’nda Optimist ve Laser sınıflarında kazananlar belli oldu
Sonraki Haber
İzmir Saat Kulesi mor ışıkla aydınlatıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.