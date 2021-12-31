Esnaf yeni yıla umutsuz giriyor!

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan yaklaşık 12 bin esnaf yeni yılda umut ışığı görmüyor. Geleceğe umutla bakamayan esnaf ekonomide güven ve istikrar istiyor.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmirlinin yılbaşı öncesi vazgeçilmez adreslerinde olan Tarihi Kemaraltı Çarşısı önceki yıllara göre oldukça durgun. Yaklaşık 12 bin esnafın bulunduğu çarşıda ülke ekonomisindeki sıkıntılardan dolayı esnaf istenilen hareket yok. Yeni yıl öncesi alım gücü düştüğü için vatandaşlar yeterince alışveriş yapamazken esnaf ise haciz ve icra kâğıtlarıyla boğuşuyor.

Alım gücü düştü, esnaf umutsuz

Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, “Pandeminin ve ekonomik sıkıntıların gölgesinde bir yıl geçirdik. 2020 ve 2021 yılları bizi üzen yıllar oldu. Yeni yıldan beklentimiz güven ve istikrar. Güven ve istikrarı sağlayamadıktan sonra esnafa bir umut ışığı gözükmüyor. Yılbaşı olmasına rağmen çarşı çok sakin, hareketlilik yok. İnsanlar sağ olsun Kemeraltı’na destek veriyorlar ama alım gücü yok. İnsanların cebinde para yok, esnaf mal alamıyor, sattığının yerine yenisini koyamıyor. Vatandaşın cebinde para yok. İnsanlar sadece bütçelerine göre günlük ihtiyaçlarını görüp eve dönüyor. Çarşıda bir kalabalık var ama esnafın cebinde para yok. Ödemelerimizle ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. İnanılmaz derecede haciz ve icra kağıdı geliyor. Bu süreci esnaf olarak dönem dönem yaşıyoruz. Ama bugüne kadar hep bir yıl sonraya umut aşılardık şu anda geleceğe umutla bakmak noktasında sıkıntımız var. Ömrümüz böyle geçti. Kendimizi anlatamıyoruz. Kırgınız” dedi.

Umudumuzu yitirmek istemiyoruz

Yarının daha iyi olmasını umut ediyoruz ama yanlışların düzeltilmesini bekliyoruz. Ekonomiye ilişkin gördüklerimizle yeni yıla acabalarla giriyoruz. Umudumuzu yitirmek istemiyoruz ama bu da güven ve istikrarda saklı. Bunu herkes söylemeli. Bunun partisi, inancı yok. Bu durum hepimizi için geçerli” ifadelerini kullandı.

Eski hareketlilik yok

On yıllardır tarihi çarşıda esnaflık yapan İlyas Gönen ise yılbaşı öncesi eski hareketliğin olmadığını belirterek “Çarşıda geçmişteki yılbaşılara göre çok durgun. Pandeminin ve ekonomik sıkıntılar etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan fiyat artışlarından dolayı vatandaş daha kendine gelemedi. Ekonomik durumdan ötürü insanlarda bir çekingenlik var. İnşallah fiyatlar tekrar düşer de insanlar alışverişe çıkar. Son dönemde kurdaki aşırı yükseliş sonrası piyasa allak bullak oldu. Kolay değil. Pahalı fiyattan mal alan esnaf nasıl zararına satış yapsın? Yüksek fiyatlardan alınan malların erimesi bekleniyor. İnşallah 2022 yılında çarşıda hareketlilik olur. Umudumuz yeni yıla kaldı” diye konuştu.