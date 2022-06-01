Fiyatlar arttı, Süt Kuzusu Projesi tökezledi!

Ulusal Süt Konseyinin mayıs ayı başında çiğ süt fiyatlarında yüzde 30 artış yaparak 5.7 liradan 7.5 liraya çıkarmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesinin Süt Kuzusu Projesi’ne süt tedarikini sağlayan kooperatiflerle sene başında yapılan sözleşmelerin iptal edilerek yeni sözleşme yapılma sürecine gidildiği için dağıtımların yavaşladığı hatta durma noktasına geldiğini iddia ediliyor

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesinin üretici kooperatiflerinden alım yaparak süt dağıtımı yaptığı, 1-5 yaş arası çocuklar faydalandığı Süt Kuzusu Projesi’nde son dönemde aksamaların yaşandığı belirtiliyor. sikayetvar.com platformu üzerinden süte ulaşımlarını aksadığını belirten İzmirliler, 3 aydır süt dağıtımının olmadığını öne sürüyor. Projede yararlanmak için yeni bir başvuruda bulunan bir vatandaş ise başvuru esnasında bir yetkilinin kendisine süt alımının yapıldığı kooperatiflerle İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında anlaşma sağlanamadığı için süt dağıtımının olmadığı yönünde bir bilgi verildiğini iddia etti.

Fiyat değişimi dağıtımı aksatıyor

Söz konusu iddiaları destekleyen bir açıklama da AK Partili İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Fikret Mısırlı’dan geldi. Haber Ekspres’e konuşan AK Partili Mısırlı, Ulusal Süt Konseyinin mayıs ayı başında çiğ süt fiyatlarında yüzde 30 artış yaparak 5.7 liradan 7.5 liraya çıkarmasının ardından Süt Kuzusu Projesi’ne süt tedariğini sağlayan kooperatiflerle sene başında yapılan sözleşmelerin iptal edilerek yeni sözleşme yapılma sürecine gidildiği için dağıtımların yavaşladığını ve durma noktasına geldiğini iddia etti.

Çocuklar sütsüz kalıyor

Süt Kuzusu Projesi’nde genel olarak dağıtımda bir aksama ve süt tedariki noktasında İzmir Büyükşehir Belediyesinin problemlerinin olduğunu öne süren AK Partili Mısırlı, “Tedarik noktasında süt fiyatları mayıs ayında yeniden belirlendiği için eski sözleşmelerle bağlanan sütü Büyükşehir Belediyesi almıyor. Alırsa ucuza aldığı için alım yapmıyor. Yeni bir sözleşme yaptığında ise pahalıya alacak. Rakamlara biz ulaşamıyoruz, kendileri de belirtmiyorlar ama sene başında 25 milyon TL tutarında süt alımı başlıyor fiyat değiştiğinde ise kalan sütü almıyorlar. Fiyat değiştiğinde yeni bir sözleşme yapmayı tercih ediyorlar. Aslında sene başından aldığı fiyattan sözleşme sona erene kadar alıma devam etmesi gerekiyor. Ama bu alımı yapmıyor. Bu dönemde yaşanan muhtemelen yeni fiyat düzenlenmesinde kaynaklı dağıtımlarda bir aksama yaşanıyor olabilir. Kooperatifleri korumak için bu yöntem tercih edilebilir ama kamusal anlamda bu kadar sosyal hizmet yaparken bu projeden yararlanan çocuklar neden mağdur ediliyor. Yani burada farklı politikalar dönüyor. Vatandaşta bu politikalar neticesinde mağdur oluyor, proje sağlıklı ilerleyemiyor. Proje kapsamında süt tedariki piyasadan yapılmış olsa sözleşme bitene kadar tedarikçi zarar da etse sözleşme bitene kadar vermek zorunda. Ama kooperatif olunca bu yapılmıyor. ‘Bunu kamu yararına yapıyoruz’ deniliyor ama çocuklar sütsüz kalıyor, hizmet aksıyor. Ayrıca sene başında anlaştığı fiyattan alım yaparken süt fiyatlarının değişmesinin ardından sözleşme iptal edilip yeni bir sözleşme yapıldığında kamu zararı ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.