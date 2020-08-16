GAZİDEK'ten büyük başarı

GAZİDEK’te sınavlara hazırlanan ve Liselere Geçiş Sınavı’ndaki başarılarıyla yüzde 7’lik dilime girerek İzmir’in en iyi liselerine yerleşen öğrencileri makamında ağırlayan Başkan Halil Arda, öğrencileri tebrik etti

Gaziemir Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla ücretsiz eğitim hizmeti verdiği Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu’nda sınava hazırlanan öğrenciler, Liselere Geçiş Sınavı’nda önemli bir başarıya imza attı. LGS’de aldıkları puanlarla yüzde 7’lik dilime giren ve İzmir’in en başarılı liselerine yerleşen öğrenciler Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile bir araya geldi. Başkan Arda’nın makam odasında gerçekleşen görüşmeye öğrencilerle birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Dinler, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fahri Yılmaz ile Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu Müdürü Soner Solmaz da katıldı.

Gurur duyuyorum

Liselere Geçiş Sınavı’nda başarı gösteren öğrencileri tebrik eden Başkan Halil Arda, “Belediye olarak Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu’nda ücretsiz eğitim düzenleyerek sizlerin eğitimi için bir imkân yarattık. Sizler de emek vererek, çok çalışarak başarılı oldunuz. İzmir’in en gözde liselerine yerleşmeyi başardınız. Bu başarınıza katkı koymak beni çok mutlu etti. Hepinizle gurur duyuyorum” diye konuştu.

Sevdiğiniz mesleği seçin

Öğrencilere hayalleri, gelecekte seçmeyi düşündükleri meslekler hakkında sorular soran Başkan Arda, onlara hayata dair nasihatler de verdi. Başkan Arda, “Mardin’in küçük bir köyünde doğan, köy okulunda eğitim gören Aziz Sancar, 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanarak ülkemizin adını dünyaya duyurdu. Okulunuzun yeri hiç önemli değil. Siz disiplinli çalışırsanız hedeflerinize ulaşır, başarılara imza atabilirsiniz” dedi.

“Mutlu olmak istiyorsanız mutlaka sevdiğiniz mesleği seçin” diyerek meslek seçimi konusunda öğrencileri uyaran Başkan Arda sözlerini şöyle sürdürdü: “Lisede başarılı olursanız iyi bir üniversiteyi kazanıp güzel bir mesleğe sahip olabilirsiniz. Sevdiğiniz işi yaparak mutluluğu yakalayabilirsiniz”

Yabancı dil öğrenin

Gelişen teknolojiyle birlikte bilgiye ulaşmanın kolaylaştığına vurgu yapan Başkan Halil Arda, “Evinizde, oturduğunuz yerde bilgiye kolayca ulaşıp kendinizi geliştirebilirsiniz. Zamanınızı boşa geçirmeyin. En az bir yabancı dil öğrenmek için mutlaka çaba harcayın. Günümüz koşullarında 1 dil 1 iş demek. Eğer yabancı dil öğrenirseniz iş hayatında rakiplerinizden bir adım öne çıkarsınız. Ben de her gencin en az bir yabancı dil konuşmasını hayal ediyorum. Bu kapsamda belediye olarak Gaziemir’de yaşayan her gencin en az bir yabancı dil öğrenmesi için yabancı dil kursları açacağız” diye konuştu.



