Gençler ‘drone pilotu’ olacak!

Karşıyaka Belediyesi, geleceğin gözde meslekleri arasında yer alan ‘drone pilotluğu’ konusunda eğitim ve ehliyet almak isteyen gençler için ücretsiz destek programını hayata geçiriyor.

İzmir Eğitim Kooperatifi ve Maiden Flight Tech iş birliği ile yürütülen proje kapsamında, ilk etapta 50 gence ‘İHA-0 (İnsansız Hava Aracı - Drone) Ticari Pilot Eğitimi’ verilecek.

Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nce organize edilen eğitimden 12-18 yaş grubu yararlanabilecek. Katılımcılar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, ilçedeki dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve maddi imkanları kısıtlı olan gençler arasından seçilecek. 30 Ekim 2020 tarihinde başlayacak eğitim sonunda katılımcılar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı ehliyet ve sertifikanın sahibi olacak.

Devamı gelecek

“Dijital dönüşümün yaşandığı çağımızda geleceğin meslekleri ve insan kaynağı ihtiyacı da hızla değişmekte. Bu ihtiyaçlardan birisi de yaygın kullanım alanına sahip insansız hava araçları için pilotluk mesleği. Genç işsizliğin önemli bir problem olduğu ülkemizde, bu tür eğitimlere ağırlık vererek, özellikle dezavantajlı gençlerimizin meslek sahibi olmalarına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, aldıkları yoğun başvurular nedeniyle drone pilotluğu eğitimlerini devam ettireceklerini belirtti. Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürü Ozan Anakök de “Bu tür eğitim faaliyetleri dışında drone yarışmaları düzenleyerek gençlerde farkındalığı arttırmayı ve drone yarış liglerine katılacak Karşıyakalı takımlar oluşturmayı hedefliyoruz” dedi. Anakök ayrıca verilecek eğitimlerde tüm gerekli sağlık önlemlerinin alınacağını da kaydetti.

Maiden Flight Tech Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Güneş ise bu proje içerisinde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek “Gençlerimizi havacılık alanına yöneltip teknolojiye ayak uydurmalarını ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak temel amacımızdır. Bu anlayışla; geleceğin meslekleri arasında sayılan insansız hava aracı pilotluğunu gençlerimize sevdirip, bu alanda kendilerini geliştirerek meslek edinmelerine katkıda bulunmak istiyoruz. Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Eğitim Kooperatifi iş birliğinde düzenleyeceğimiz eğitimlerden, yarınların başarılı drone pilotlarının çıkacağına inanıyoruz” diye konuştu.

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