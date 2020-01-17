Gıda israfını azalttı, ciro arttı

İzmir'de faaliyet gösteren bir market zinciri, manav reyonundaki gıda zayiatını yarı yarıya azaltarak, cirosunu 1,8 milyon lira yükseltti.

Kent genelinde 28 şubesi bulunan market zincirinin yöneticileri, mağazalardaki gıda zayiatını azaltmak için akademisyenler ve sektör temsilcilerinden görüş aldı, vatandaşları dinledi. Ardından manav reyonu sorumlularına eğitim verilmeye başlandı. Eğitimlerde neden ve hangi üründe fire verildiği anlatıldı, bunun önüne nasıl geçilebileceğine ilişkin bilgi verildi.

Hedef yüzde 5

Stok yönetimini de değiştiren market yönetimi, kışın en çok hangi ürünün satıldığı, hangi meyvenin rafta ne kadar kalabildiği gibi verileri derledi. Her bir şubenin bulunduğu bölgedeki tüketim alışkanlıkları gözlemlendi. Meyve ve sebzeler tarladan mağazaya gelene kadarki süreç de incelendi. Tüm bunların ardından geliştirilen stratejiyle zincirin 28 şubesinde yüzde 12 olan gıda zayiatı yüzde 6'ya geriledi. Yıllık yaklaşık 30 milyon lira olan manav reyonu cirosu 1,8 milyon lira arttı.

Başdaş Marketleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Feyzi Başdaş, tasarrufu müşteriye de yansıttıklarını söyledi, "Geçen sene manav reyonumuzda yüzde 40'lık bir büyüme oldu. Ürünün firesini azaltırsak ona göre fiyat belirleyerek satıyoruz. Şu anda bizim müşterilerimizin çoğu pazara gitmiyor. Hedefimiz israfı yüzde 5'in altına düşürmek. İnanıyorum ki 4'e kadar indirebiliriz" dedi.