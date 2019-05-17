Harita mühendisleriyle iş birliği

Karabağlar'ın imar planlarını yenileyerek ilçede örnek bir çalışma yapan Başkan Muhittin Selvitopu, sağlıklı kentleşme anlamında yeni bir adım daha attı. Karabağlar Belediyesi ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında "Mesleki Denetim ve Teknik İş Birliği" protokolü imzalandı.

Vatandaşlara daha nitelikli, verimli ve hızlı bir teknik hizmet sunmak amacıyla, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Özhan Kaynarca, "Mesleki Denetim ve Teknik İş Birliği Protokolü" imzaladı.

Mesleki kurallara uygun

İmzalanan protokol kapsamında, sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma faaliyeti için gerekli olan harita ve kadastro mühendislik hizmetleri, bilimsel ve teknik esaslar ile mesleki kurallara uygun hale getirilecek. Bu teknik iş birliği sayesinde; Belediye ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, kuralları karşılıklı dayanışma içerisinde belirleyerek, yapı yapılacak alanların parsel ve komşu parsellerin mevcut mülkiyet haklarının korunması, yeni mülkiyet ve kullanma haklarının imar, tapu ve kadastro mevzuatlarına uygun olarak eksiksiz bir şekilde kurulmasını sağlayacak.

Sağlıklı kentler

Protokol imza töreninde konuşan Başkan Muhittin Selvitopu, göreve geldiğinden bu yana sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla birlikte hareket ettiğini hatırlattı. Karabağlar'da 81 ilden insanın yaşadığının altını çizen Selvitopu, "Çalışmalarımızda toplumun tamamının önceliklerini göz önünde bulundurup, şeffaflığa da son derece önem veren bir anlayışla, kenti daha modern, çağdaş ve insanların rahat yaşayabileceği hale getirmeye odaklanıyoruz. Bu nedenle Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile yaptığımız bu protokol, çağdaş kentler oluşturmak adına sürecin daha sağlıklı ve daha hızlı yürütülmesi anlamı taşıyor" diye konuştu.

Protokol imza törenine Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şube yönetim kurulu üyeleri ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener de katıldı.