İmamoğlu: En büyük dersi kadınlar verecek

Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi’nde katılmak üzere İzmir’e gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesiyle ilişkin açıklamalarda bulundu

FATİH ÖZKILINÇ-Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi’nin Başkanlar oturumunun ardından çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin fesh edilmesiyle ilgili "İstanbul Sözleşmesi ile ilgili cümleler kurabiliriz. Saatlerce konuşabiliriz, gündem yoğun. Bu gündemin içerisinde hafta sonu bizi en çok üzen konulardan biri İstanbul Sözleşmesi’nin devre dışı bırakılması oldu. Kadını koruyan, cinsiyet eşitliğini topluma aktaran ve bunu himayesi altına alan ve bunun İstanbul’la anılıyor olması, böyle uluslararası bir sözleşmenin İstanbul’da yapılmış olması bu kadar kıymetli iken bunu bertaraf etmenin bir avuç insanın aklı olarak görüyorum. Bütün İstanbul, bütün Türkiye buna karşı. Bütün kadınların buna karşı direnç göstermesi lazım. Kadını yok sayan ve kadını koruyan, genç kızlarımızın ya da çocuklarımızın hayata bakışlarını, çağdaş bir ülkede yaşama direncini, sevincini artıran böylesi bir sözleşmeyi bertaraf ettikten sonra bence en büyük dersi bunu bertaraf edenlere kadınlar verecektir” açıklamasında bulundu.