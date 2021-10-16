İstinyePark İzmir açılıyor

Orjin Grup tarafından 450 Milyon dolarlık bir yatırımla İzmir’e yapılan en pahalı ikinci özel yatırım olan İstinyePark İzmir 22 Ekim’de kapılarını açıyor. Basın buluşmasında konuşan Orjin Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kurşun, Egelilerin mutlu olacağı bir yatırım yaratmak istediklerini söyledi

İzmir ve çevre illeriyle Ege Bölgesi’nin alışveriş, gastronomi, sosyalleşme ve eğlence merkezi olmayı, bölgenin gelişen turizmine de önemli bir katkı sağlamayı hedefleyen İstinyePark, 22 Ekim’de kapılarını ziyaretçilere açacak. Orjin Grup tarafından geliştirilen çok kapsamlı proje, yaklaşık 270 mağazada 79 bin 600 metrekare kiralanabilir alana sahip alışveriş merkezi, 161 odalı beş yıldızlı otel, 45 bin metrekarelik şehir içi dağılım otobüs terminalinin yanı sıra, yaklaşık 20 bin metrekare büyüklüğünde bir şehir parkından oluşuyor.

4 bin kişi istihdam edilecek



Yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlaması planlanan İstinyePark İzmir’in mimarisi ise güvenli ve keyifli vakit geçirme imkanı sunacak, modern ve aydınlık bir mekan yaratan uzay çatı sistemi kullanılıyor.

İstinyePark İzmir’de alışveriş severlerin aradığı tüm yerli-yabancı markalara ev sahipliği yapan markalar caddesi ve farklı tüketim alışkanlıklarına sahip tüm ziyaretçilerin günlük yaşamdaki ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir mağaza karması yer alıyor. Ege’nin ılıman iklimi ve yaşam tarzından hareketle açık havada oturumu olan restoran ve kafeler arasında Ege Bölgesi’nin güçlü markaları ve eşsiz lezzetleri de ziyaretçilerini bekliyor. İstinyePark İzmir, tramvay, metro, otobüs durakları, ilçeler arası otobüs terminali ve vapur iskelesi gibi şehir içi ulaşımına uygun konumu nedeniyle yerli ve yabancı ziyaretçiler için gözde bir yaşam alanı olacak.

Dünya devi lüks markalar yer alacak



Orjin Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kurşun basın buluşmasında yaptığı konuşmada, “Biz İstinyePark İstanbul’u marka haline getiren ve diğer AVM’lerden farklılaştıran tüm ayrıştırıcı unsurlara İstinyePark İzmir projesinde de yer verdik. İçine araçlarla rahatça giriş yapılabilen, dünya devi lüks markaların, kafe ve restoranların konumlandığı markalar caddesi ve meydanı ile aydınlık gün ışığında, geniş ve ferah alanlardan oluşan, yerel ve geleneksel lezzetlerin ve esnafın yer aldığı pazar yeri konseptinde Egelilerin mutlu olacağı bir yatırım yaratmak istedik” ifadelerini kullandı.

İzmir’de en pahalı ikinci yatırım



450 Milyon dolarlık bir yatırımla İzmir’e yapılan en pahalı ikinci özel yatırımının İstinyePark İzmir olduğuna dikkat çeken Kurşun, “İstanbul’daki İstinye Park’ın hemen hemen aynısı. 2 bin 250 araçlık kendi otoparkımıza ilave olarak 850 araçlık belediyenin ayrı bir otoparkı bulunuyor. Toplam 3 bin araçlık otopark kapasitesine sahip oluyoruz böylece. 4 bini AVM’de, bini otelde olmak üzere 5 bin kişilik istihdam yaratıyoruz. İstinye Park AVM 22 Ekim’de açılacak, otelimiz ise beş yıldızlı olarak Hyatt Regency adıyla bahar aylarında faaliyete geçecek. Otelimiz 161 odalı ve odaların hepsi deniz manzaralı. Mimarisi o şekilde yapıldı” diye konuştu.