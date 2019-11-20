İYİ Parti heyeti İzmir turunda

İYİ Parti Genel Merkez, Kalkınma Politikaları Turizmden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun başkanlığındaki heyette, Genel Merkez Turizm Geliştirme Kurulu Üyeleri Hasan Eker ve ekibe İzmir'den dahil olan İYİ Parti İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Başkanı Serap ÖZÖKTEM, Çağrı ÖZDEMİR, Aybars AKSOY, sektörün önde gelen temsilcileriyle bir araya geldi.

Heyet ilk ziyaretini İZRO ( İzmir Turist Rehberleri Odası) başkanı Macit ŞAŞZADE ve yönetimine yaptı. Yapılan görüşmelerde "İYİ PARTİ Genel Merkez Turizm ve Tarım kalkınma politikaları konusunda çalışmalarını hazırlamaktadır" bilgisi verildi. Temaslarına, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Osman Tolga GENCER ve yönetim kurulunu ziyaretleri ile devam ettiler. Toplantıda İzmir ve Ege bölgesinde turizm konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Daha sonraki görüşme ise ETİK (Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği) Başkanı Mehmet İŞLER ve yönetimi ile yapıldı. Mehmet TOSUN beraberindeki heyet ile birlikte son olarak İzmir İl Başkanlığını ziyaret ederek İzmir'deki tüm görüşmelerini tamamlamış oldu. İYİ Parti Heyeti Başkanı Mehmet Tosun, sektör temsilcileri ziyaret ve görüşmelerin çok yararlı geçtiğini, sektörün sorunları ile çözümlerini tartıştıklarını dile getirdi. İzmir'in ülkenin turizm ve tarım konusunda iyi bir potansiyele sahip olduğunun genel merkez tarafından bilindiğini belirten Tosun, sektörün öncelikler geniş yetkilerle donatılmış bir çatı örgüte ihtiyacı olduğuna, bunun da bir yasal düzenleme ile mümkün olabileceğini dile getirdi. Mehmet TOSUN, sorunları yasa teklifi ve soru önergeleri ile TBMM'ne taşıyacaklarını da söyledi.